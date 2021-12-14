Вторник, 14 Декабря 2021 22:31

АрмИнфо. В рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан в Ереване состоялся круглый стол на тему: «Межконфессиональный диалог во имя мира и гармонии», организованный Посольством РК в Армении совместно с Центром Н.Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога.

В работе круглого стола с казахстанской стороны выступили заместитель председателя Отдела Казахстанского Митрополичьего округа по взаимоотношениям церкви и общества, ключарий Успенского кафедрального собора, протоиерей Д.Байдек, профессор Военного института Национальной гвардии РК, С.Сулейменова, профессор кафедры религиоведения Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева Ю. Шаповал, директор Института современных исследований ЕНУ им. Л.Н. Гумилева М.Сыдыкназаров, председатель армянского этнокультурного объединения «Ван» С.Салумян. Со стороны Армении в мероприятии с докладами выступили глава отдела внешних сношений Первопрестольного Святого Эчмиадзина архиепископ Н. Оганесян, председатель ОО «Интеграция и развитие» А. Сафарян, генеральный директор информационного агентства «Арминфо» Э. Мкртчян, руководитель армянского Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству С. Григорян, заведующий кафедрой тюркологии Ереванского государственного университета, профессор А.Сафарян.

Открывая мероприятие,в своей приветственной речи Посол РК в Армении Б.Иманбаев подробно рассказал о ключевых достижениях Казахстана за период Независимости, основных положениях Послания Президента К.К.Токаева народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» и международных инициативах РК, а также об успешной казахстанской модели межконфессионального и межнационального согласия.

В свою очередь, выражая благодарность в адрес участников круглого стола, в частности, Послу Казахстана в Армении Б. Иманбаеву за поддержку в организации мероприятия, Председатель Правления Центра Н.Назарбаева Б. Сарсенбаев в своем приветственном слове особо подчеркнул роль Елбасы Н. Назарбаева в укреплении межконфессионального диалога в Казахстане и по всему миру, который инициировал значимую и авторитетную площадку – Съезд лидеров мировых и традиционных религий, проводимый с 2003 года.

«Взяв курс на модернизацию и развитие принципов духовной дипломатии, Казахстан твердо закрепил свои позиции на международной арене. Сегодня благодаря стратегическому курсу Главы государства К. Токаева, наша страна вносит значительный вклад в укрепление региональной и глобальной стабильности, а также в продвижение межконфессионального и межрелигиозного диалога в мире», - сказал Председатель Правления Центра.

В целом, все участники круглого стола отметили важность казахстанских инициатив в продвижении межконфессионального диалога на международном уровне, обсудили актуальные вопросы взаимодействия религий, культур и цивилизаций и пришли к общему мнению о необходимости дальнейшего продвижения межрелигиозного согласия во имя мира и взаимопонимания.

Гости мероприятия также ознакомились с фотоэкспозицией «30 лет Независимости Казахстана», где представлены фотографии, демонстрирующие основные этапы становления и развития страны.

Напомним, круглый стол был организован в поддержку реализации инициатив руководства Казахстана по продвижению целей Съезда лидеров мировых и традиционных религий.