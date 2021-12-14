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АрмИнфо. В Брюсселе стартовала трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Совета Европы Шарля Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом сообщается на официальной странице правительства Армении в Фейсбук.
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|Оппозиционный депутат считает беспрецедентным упорство Генпрокуратуры Армении в уничтожении конституционности
|Пашинян произвел новые кадровые назначения
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|Председатель НПО "Гражданское Сознание" задержан полицией за нецензурную брань в адрес члена "Просвещенной Армении"
|Bloomberg рассказал, кто стоит за нормализацией армяно-турецких отношений
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|Ереван приветствовал заявление главы МИД Турции о готовности к нормализации армяно-турецких отношений
|Чавушоглу: Турция и Армения назначат спецпредставителей для нормализации отношений
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Руководитель аппарата премьер-министра РА и посол Франции обсудили ряд вопросов текущей повестки армяно-французских дружественных отношений
|Еврокомиссия и Польша ускоряют поставку вакцин против COVID-19 в страны ВП, в том числе и в Армению
|Тбилиси возмущен представлением флага Грузии на встрече формата "3+3" в Москве
|Глава МИД Армении и председатель Высшего президентского комитета по вопросам церквей Палестины затронули вопросы армянского наследия на Святой Земле
|Президент провел встречу с руководителем Высшего президентского комитета по вопросам церквей Палестины
|Валери Буайе: Конфликт заморожен, но не решен
|Мэрия Еревана сообщила об отставке директора ЗАО "Ереванский автобус"
|В Ереване находится политический директор МИД ФРГ по Восточной Европе, Южному Кавказу и Центральной Азии
|Представитель Армении в ЕСПЧ: Работы по возвращению армянских пленных из Азербайджана продолжаются
|ЦК АРФД Западной Европы раскритиковал визит кандидата в президенты Франции в Армению
|Посол России о платформе "3+3" и деятельности миротворцев в Нагорном Карабахе
|Мэрия Еревана и бастующие водители договорились
|Фильм армянского режиссера "Сон Кафки" вошёл в программу кинофестиваля Film Maudit 2.0
|Президент Армении и посол Франции обсудили вопросы региональной безопасности
|Генпрокуратура Армении усомнилась в вердикте Конституционного суда
|Против властей Армении ведется гибридная война, считает Пашинян
|СК представил подробности ареста возвращенных из азербайджанского плена военнослужащих
|Число активных случаев коронавируса в Армении составило 7476
|4 лучшие техники расслабления выхода из стресса
|Более 1,5 тыс. танкистов ЮВО, в том числе и в Армении провели учебные тренировки с боевой стрельбой
|Мэрия Еревана рассказала о причинах транспортного коллапса в столице
|Мнение: Власти Армении отказываются от участия в любых антитурецких процессах
|В Ереване с раннего утра очередной транспортный коллапс - мэрия обещает дать разъяснения чуть позже
|Президент Tуркменистана: «Bосстановление доверия в межгосударственных связях приобретает особую актуальность»
|В Aшхабаде прошла Mеждународная конференция мира и доверия
|Серж Саргсян провел заседание Исполнительного органа РПА
|От выстрела сослуживца погиб солдат-срочник ВС Армении
|Армения привержена укреплению демократии посредством усиления демократических институтов: Пашинян на "Саммите за демократию"
|ЕС инвестирует 4 миллиона евро в новый проект технической помощи в Армении совместно с ЮНИДО
|В Банке ВТБ Армения можно оплатить налог на имущество онлайн
|Французское агентство развития продолжит активную инвестиционную деятельность в Армении: Посол
|В Ашхабаде состоялась презентация онлайн-выставки, посвящённой Дню Нейтралитета Туркменистана.
|"Демократия в действии": Генпрокуратура Армении возбудила 166 уголовных дел "за тяжкие оскорбления"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|При поддержке Евросоюза в Армении будет действовать сильная коалиция по защите прав людей с ограниченными возможностями
|Читать больше
|Политолог: "План Лаврова" существовал, и тому есть доказательства
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