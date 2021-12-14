Вторник, 14 Декабря 2021 19:55

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках рабочего визита в Брюссель провел встречу с председателем Совета Европы Шарлем Мишелем.

Об этом говорится на официальной странице главы правительства в Фейсбук. Отметим, что до этого аналогичную встречу Шарль Мишель провел с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Ожидается также трехсторонняя встреча премьер-министра Армении, президента Азербайджана и председателя Совета Европы.

15 декабря состоится 6-й Саммит Восточного партнерства, в рамках которого глава армянского правительства проведет двусторонние встречи с европейскими партнерами