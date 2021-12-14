Вторник, 14 Декабря 2021 19:53

АрмИнфо. "План Лаврова", вне всяких сомнений, существовал и тому есть неопровержимые доказательства. Подобное мнение выразил АрмИнфо лидер Христианско-демократической партии, политолог Левон Ширинян.

"План Лаврова" существовал, поскольку в противном случае Арцах, а теперь и Армения не оказались бы в окружении новой геополитической реалии. По словам Шириняна, в этом ключе невозможно не вспомнить, как еще в первые дни 44-х войны в Арцахе Сергей Лавров анонсировал реализацию формата "3+3". Тогда это прозвучало как настойчивое предложение, но теперь, после московской встречи замглав МИД пяти стран, мы видим, что это была констатация факта. Хотя и авансом", - подчеркнул он.

Среди событий, имевших место в ходе и в результате вооруженной азербайджано- турецкой агрессии в сентябре-ноябре прошлого года, укладывающихся в ложе именно "плана Лаврова", политолог отметил трансформацию армянского сопротивления в Джракане в бойню. Он также подчеркнул странное отсутствие управляемости у армянских военных, с последующим списанием всех плачевных итогов фактического отсутствия воинской субординации на "байрактары".

Отдельным вопросом, на его взгляд, все еще остается достаточно странное, на его взгляд, падение города-крепости Шуши. Которое, согласно Шириняну, в реальности было сдачей. В этом свете, политолог считает упоминание "плана Лаврова" спикером НС Армении Аленом Симоняном совершенно оправданным и закономерным шагом, укладывающимся в защиту национальных интересов Армении.

Как считает политолог, корни "плана Лаврова" и не только заклыдывались еще в 2007 году, когда глава Российского государства на саммите в Мюнхене в его известной речи охарактеризовал распад СССР как величайшую геополитическую катастрофу, предсказав тем самым начало новой эры жесткого противостояния т.н. коллективного Запада и России в борьбе за свои геополитические интересы. Начался интенсивный процесс расшатывания сложившегося однополярного миропорядка, который в качестве рефлекторного отзвука на <арабскую весну> на территории бывшего СССР нашел свое отражение в Южной Осетии, Абхазии, Крыму, юго-востоке Украины, а теперь и в Арцахе. Во всех этих действиях Кремль, согласно Шириняну, играет по новым <равновесным> правилам, что в том числе и проявилось на примере индифферентного подхода к своим договорным обязательствам перед Арменией. <РФ отказалась защищать армян от турок и азербайджанцев, как выяснилось, в силу отсутствия Арцаха в составе ОДКБ. Но вот теперь и выясняется, что неизвестно где проходят восточные границы государства- союзника - Армении. Все это вызывает вопросы. И я совершенно не думаю, что все это может закончиться чем-то хорошим", - подытожил политолог.