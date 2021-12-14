Вторник, 14 Декабря 2021 18:47

АрмИнфо.Участие Армении в вашингтонском "Саммите за демократию" - это, вне всяких сомнений, позитивный шаг, который в первую очередь исходит из интересов самой Армении. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института Кавказа Александр Искандарян.

"В нашей стране внимание СМИ и экспертного сообщества в основном сконцентрировались на факте самого приглашения Армении на этот саммит. И да, мы услышали на этот счет самые различные мнения. Назвать Армению как образцовой для мира демократической страной будет, конечно, преувеличением. Но факт в том, что в нашей стране, так или иначе, но идут и развиваются демократические процессы. Проходят выборы, существует оппозиция. Причем, в том числе и в стенах парламента", - заметил он.

Так или иначе, но участие в международных, особенно подобных представительских форумах, Искандарян оценивает как крайне важное и полезное для Армении. И необходимость представления мнения Еревана относительно различных глобальных процессов, в том числе затрагивающих в разных точках интересы самой Армении эту важность еще более подчеркивают.

9-10 декабря по инициативе США состоялся виртуальный "Саммит за демократию" с участием определенных в Вашингтоне 110 стран. Повестку саммита также определили организаторы: обсуждение борьбы с коррупцией, ситуации с правами человека и защита от авторитаризма. Однако, по мнению ряда экспертов, за декларируемыми целями форума стояли другие, более важные для правительства США, задачи.

Комментируя состоявшуюся в пятницу в Москве первую встречу в формате "3+3", охарактеризовал данный формат как региональный формат. По его словам, после московской встречи замглав Армении, России, Ирана, Турции и Азербайджана страны- участницы, скорее всего, будут обсуждать, причем в одном пакете, региональные проблемы. Среди последних Искандарян выделил пограничные проблемы Армении и Азербайджана, процесс разблокирования региональных коммуникаций, возможность прекращения блокады Турции в отношении Армении.

"Согласие Еревана на участие в данном формате, в отличие от отказа Тбилиси, обусловлено стремлением нашего руководства, в принципе, обсуждать касающиеся Армении проблемы на различных площадках. И в свете завтрашней встречи Пашинян- Алиев в Брюсселе, и уже состоявшейся встречи пяти замглав МИД, мы видим, что все это отнюдь не ограничивается переговорами в Москве, в рамках которых уже обсуждаются и разблокировка коммуникаций, и делимитация, и демаркация границы.

10 декабря в Москве на уровне заместителей министров иностранных дел состоялась первая встреча в рамках формата "3+3". Однако, от совместном с Россией, Арменией, Азербайджаном, Турцией и Ираном участии в московском мероприятии отказалась Грузия. В результате инициатива турецкого президента Эрдогана фактически трансформировалась в "3+2".