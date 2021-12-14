Вторник, 14 Декабря 2021 18:47

АрмИнфо. Со стороны Армении во все времена были стремления нормализовать отношения с Турцией. Об этом 14 декабря в беседе с журналистами в Ереванском государственном университете заявил бывший министр иностранных дел РА Ара Айвазян на просьбу дать оценку текущей деятельности МИД по ряду направлений, в том числе и в вопросе нормализации армяно-турецких отношений.

"Вчера было заявлено о том, что Армения и Турция договорились назначить спецпредставителей по нормализации двусторонних отношений. И здесь хочется вспомнить слова из известного кинофильма "Держи друзей близко, а врагов еще ближе". Естественно, во все времена, по крайней мере, с армянской стороны, были стремления начать диалог без предварительных условий. Но долгое время не было никакого диалога со стороны Турции. Безусловно, нужно разграничивать нормальные условия, и сегодняшнюю ситуацию. Особенно прямое вовлечение Турции в последнюю войну ( в зоне нагорно-карабахского конфликта -ред.) и озвучиваемые новые предусловия в адрес Армении", - констатировал Айвазян.

По словам дипломата, что очень важно, чтобы партнеры в МИД Армении осознавали, какую повестку будут продвигать в ходе переговоров.

Вместе с тем экс-глава МИД РА также коснулся региональной платформы "3+3" и выразил надежду, что армянские дипломаты просчитывают те вызовы и угрозы, которые могут возникнуть в результате дальнейшей деятельности этого формата.

На уточнение, может ли эта платформа нанести ущерб формату Минской группы ОБСЕ и урегулированию карабахского вопроса, Айвазян отметил, что у него есть опасения, что этот формат может попытаться нейтрализовать или бросить тень на сопредседательство МГ ОБСЕ. "Уверен, что наши партнеры, все четко рассчитали. Когда я был министром иностранных дел, я как-то заявил, что время слов прошло, и что мы ожидаем от официальной Анкары позитивных шагов. К сожалению, мы не видим никаких позитивных шагов со стороны Анкары. Как раз наоборот, мы видим постоянные требования, а не шаги, присущие добрососедским отношениям. Вот почему я нескольку смущен и сомневаюсь по поводу целей, озвученных в рамках формата "3 + 2"", - сказал дипломат.

Накануне, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, заявил, что Анкара и Ереван назначат специальных представителей для обсуждения шагов по нормализации отношений между двумя странами. Глава турецкого МИД также объявил о возобновлении чартерных рейсов между Стамбулом и Ереваном в ближайшее время. Чавушоглу подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией.

В Ереване приветствовали данное заявление главы МИД Турции. Так, пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, в частности, заявил: "Армения, как прежде, так и сегодня готова к процессу нормализации отношений с Турцией без предварительных условий, что прописано в программе правительства РА. В этой связи, положительно оцениваем заявление главы МИД Турции о назначении специального представителя по нормализации отношений, и подтверждаем, что армянская сторона также назначит специального представителя для этого диалога".