Вторник, 14 Декабря 2021 18:46

АрмИнфо. Экс-министр иностранных дел РА Ара Айвазян скептично настроен по отношению к предстоящей встрече лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе.

Так, 14 декабря в беседе с журналистами в Ереванском государственном университете Ара Айвазян на просьбу дать оценку предстоящей встрече, в частности сказал: "Не думаю, что будут какие-то существенные изменения. Всегда хорошо иметь диалог, но мы видели, что после диалога не соблюдаются достигнутые договоренности. Зачастую мы наблюдали за тем, что ситуация обострялась. Будем надеяться, что это еще одна встреча, которая позволит достичь прогресса, особенно в гуманитарных вопросах".

При этом на уточнение, каким ему видится процесс по возобновлению переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, дипломат напомнил, что из периодических заявлений посредников, также как и ряда международных партнеров становится очевидно, что карабахский вопрос не решен и не закрыт, несмотря на обратные утверждения, звучащие из Баку и Анкары. "Сегодня, сопредседатели МГ ОБСЕ ставят акцент на гуманитарные вопросы. В крайнем заявлении появился новый элемент - вопрос демаркации и делимитации. В последней части упоминается необходимость урегулирования карабахского конфликта на основе общеизвестных принципов. Уверен, что наша дипломатия продолжит свою конструктивную вовлеченность и на каком-то этапе посредники смогут посетить регион",

- сказал Айвазян, выразив убеждение, что сегодня у сопредседателей также стоит задача доказать свою жизнеспособность, не только посредства заявлений, но и практических шагов, а именно визита в регион.

Отметим, что сегодня в Брюсселе запланирована трехсторонняя встреча премьер- министра Республики Армения Никола Пашиняна, президента Европейского Совета Шарля Мишеля и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.