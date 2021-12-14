Вторник, 14 Декабря 2021 17:52

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 15, 19, 21/3 на улице Пушкина, жилой дом 5 на улице Теряна, жилые дома 7, 9 на пр. Маштоца, жилой дом 15 на улице Амиряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1, 3, 5 на улице Душанбе, жилые дома 8, 10, 12, 13, 15 на улице Ташкент и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже;

11:00-17:00 жилые дома 53/1, 74 на улице А.Аветисяна, жилые дома 1А, 3/2 на 37-ой улице, 1А, 2, 2/1, 16, 18/1 на 39-ой улице, жилой дом 10/6 на улице Вагаршяна, собственные дома 2-7, 3-21 на 35-ой улице, 1-26 на 39-ой улице Арабкира, собственные дома на 47-ой улице Арабкира, собственные дома 45-65 на улице А.Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 51, 55, 57, 59, 61, 67, 69, 71, 73, 77 на улице Бабаджаняна, жилой квартал ‘Ной” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Арарат”, компания “Автомотосирохнери”, жилые дома 296, 302 и собственные дома на пр. Аршакуняца, собственные дома на улице Ширака, жилые дома 13, 15, 20, 22 на улице Манандяна, жилой дом 9 на улице Ехбайрутяна, жилые дома 24, 24б, 24г, 26а на улице Шарури, жилые дома 54, 56, 58, 60, 62 на улице Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 45-104 на улице Давида Бека, собственные дома 1-43 на 4-ом переулке Давида Бека;

в Армавирской области:

11:00-16:00 частично село Алашкерт и села Мргашат, Аревик полностью;

в Котайкской области:

10:00-16:00 улицы Гая, Сафаряна, улица Ханджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард; собственники М.Степанян”, “М.Восканян”, “С.Самсонян”, “В.Варданян”, МЧС, воинская часть СНБ, ООО “Вараздат”, “ЛСАГ”, “Унверсал”, “Зовуни”, “Транс Газ”, “Тамара ев Ани”, “Лива Декол”, “Каре Дар”, ЗАО “Арколад”, кооп. “Лилит”, цех по производству камня, кооп. “Виктория”, садоводческая компания “Арагиль” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Зовуни;

11։00-17։00 квартал “Зонал-каян”, частично кварталы “Сараландж”, “Марзадашт” в городе Абовян; частично частные дома Дзорахбюра; частично села Гегашен, Гарни, Котайк и Атис.