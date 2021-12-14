Вторник, 14 Декабря 2021 17:51

АрмИнфо.Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян 14 декабря принял Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Казахстан в РА Болата Иманбаева. На встрече присутствовал руководитель группы дружбы Армения-Казахстан Вагаршак Акопян.

Как сообщает пресс-служба законодательного органа, после обмена приветствиями Симонян поздравил посла с предстоящим Днем Независимости Казахстана.

Спикер НС подчеркнул важность развития сотрудничества с Казахстаном как в двустороннем формате, так и в международных парламентских структурах.

Стороны коснулись взаимодействия двух стран в МПА СНГ, ПА ОДКБ, МПС и ЕАЭС. Симонян в контексте развития двусторонних отношений также подчеркнул важность межпарламентского сотрудничества, в котором ключевую роль играют парламентские группы дружбы.

Обсуждалась послевоенная ситуация, в частности, затронут вопрос возвращения Азербайджаном армянских военнопленных и удерживаемых лиц.

Стороны подчеркнули роль армянской общины Казахстана в укреплении армяно- казахстанских отношений.