Вторник, 14 Декабря 2021 17:50

АрмИнфо.Председатель общественной организации "Гражданское сознание" Нарек Самсонян перемещен в СИЗО. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил адвокат Самсоняна Рубен Меликян.

При этом он подчеркнул, что защита обжалует решение о задержании Самсоняна.

Как ранее сообщало АрмИнфо, Самсонян был доставлен в полицию РА для дачи показания в связи с озвученной нецензурной бранью в адрес члена правления партии "Просвещенная Армения" Давида Хажакяна в ходе телепередачи. Последний написал на него заявление в Полицию РА.

Самсонян был доставлен в полицию правоохранителями днем 14 декабря, позже стало известно о заключении его под стражу. Ему инкриминируются преступления, предусмотренные статьей 137.1 УК Армении. Заметим, что это первое задержание по статье о нанесении тяжких оскорблений.

Сегодня также стало известно о задержании СНБ РА члена блока "Армения", руководителя НПО "Альтернатива" Нарека Манташяна. Последнему предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о крупном грабеже из Правительства РА, в ночь с 9 на 10 ноября. Об этом сообщил адвокат Манташяна Александр Кочубаев. По его словам, в суд направленно ходатайство об аресте Манташяна.

Напомним, что премьер Армении Никол Пашинян заявил о краже в его резиденции, совершенной в ночь на 10 ноября 2020 года протестующими против принятия трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

"Из резиденции премьер-министра украдены компьютер, часы, духи, водительские права и другие вещи", - сообщил Пашинян в Фейсбуке.