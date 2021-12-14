Вторник, 14 Декабря 2021 17:50

АрмИнфо. Вице-спикер парламента Армении Ишхан Сагателян принял политического директора МИД ФРГ по Восточной Европе, Южному Кавказу и Центральной Азии Маттиаса Лютенберга и посла Германии в РА Виктора Рихтера.

Как сообщает пресс-служба НС РА, Сагателян поздравив посла с началом миссии, выразил уверенность, что его пребывание в должности придаст новый импульс армяно- германским отношениям.

"Армения заинтересована в развитии эффективного двустороннего сотрудничества, и ФРГ как член Минской группы ОБСЕ играет важную роль для региона, Армении и Арцаха", - отметил он, обратив внимание на то, что Армения переживает трудный период. В этом контексте он указал на важную роль Германии как государства-члена ЕС в репатриации армянских военнопленных.

"Мы знакомы и с позицией министра иностранных дел, и с обсуждениями, проходящими в Бундестаге, где выражается четкая позиция по вопросу военнопленных, за что благодарны", - подчеркнул вице-спикер парламента.

На встрече были затронуты события, происходящие на армяно-азербайджанской границе. Сагателян обратил внимание на то, что азербайджанские вооруженные силы продолжают агрессию и посягательства на суверенную территорию Армении. В этом контексте собеседники подчеркнули, что нагорно-карабахский конфликт еще не разрешен и должен быть урегулирован под эгидой МГ ОБСЕ, исключая применение силы или угрозу силы. "Мы не должны прекращать наши усилия по разрешению проблемы мирным путем", - отметил Маттиас Лютенберг.

Он высоко оценил текущий уровень отношений между Арменией и Германией, отметив, что есть большой потенциал для их развития в различных сферах. По словам гостя, новосформированный Бундестаг, а также правительство ФРГ заинтересованы в укреплении связей с Арменией.

Собеседники коснулись и других тем, представляющих взаимный интерес. Они обменялись мнениями по региональным проблемам, демаркации и делимитации, возможным инвестициям, внутриполитическим вопросам Армении.