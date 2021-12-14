Вторник, 14 Декабря 2021 15:54

АрмИнфо.Депутат армянского парламента от оппозиционного блока "Армения" (Айастан) Арам Вардеванян назвал беспрецедентной упорство Генпрокуратуры РА в уничтожении конституционности.

"Что, если не политическая скованность, может заставить прокуроров совершать такие незаконные действия и не осознавать ответственность. Подобные позорные нарушения в отношении людей, против тех же депутатов, не только не законны, но и аморальны. Люди не являются "материалом" для задержаний и точка", - написала Вардеванян на своей странице в Фейсбук, при этом отметив, что вынужден еще раз опубликовать отдельную и специальную норму ст.96 Конституции РА относительно процесса задержания депутата, где чётко прописано, что "депутат не может быть лишен свободы без разрешения Национального собрания".

"Вы же видите, насколько четко это написано. Но, что могло заставить прокуроров с учеными степенями не понять этого предложения, или якобы не понять ... и держать депутатов под стражей более 4 месяцев. Все всё понимают, все всё фиксируют", - подытожил Вардеванян.

Отметим, что ранее Генпрокуратура выступила с неоднозначным заявлением относительно вердикта Конституционного суда, который постановил освободить из под стражи 4 оппозиционных депутатов парламента. В решении главного суда страны указывается, что лицо, получившее депутатский мандат не может содержаться под стражей без соответствующего решения НС РА. В Генпрокуратуре назвали проблематичной позицию КС и заверили, что подобный подход несет угрозу искажения главного закона страны.

Примечательно также, что заместитель генерального прокурора Геворг Багдасарян сегодня, 14 декабря в беседе с журналистами, комментируя это неоднозначное заявление Генпрокуратуры, заверил, что Генеральная прокуратура имеет право высказывать экспертное мнение к решениям Конституционного суда.

При этом он не согласился с наличием политического подтекста в преследовании оппозиционных депутатов, приведя не имеющие с текущей реальностью примеры. Заместитель генерального прокурора также не согласился с тем, что КС совершенно не разделяет позицию Генпрокуратуры.

Как сообщало ранее АрмИнфо, Конституционный суд Армении 9 ноября вынес решение по вопросу депутатской неприкосновенности.

"Конституционный суд буквально зафиксировал, что лицо, не имеющее статус депутата и лишенное свободы, с момента приобретения депутатского статуса не может оставаться под арестом", - сообщил на странице в Facebook депутат одноименной фракции, адвокат Арам Вардеванян, подчеркнув, что депутатов фракции несколько месяцев незаконно содержали под стражей. "Теперь же, в соответствии с решением, их должны немедленно освободить", - подчеркнул он.

Уже 10 декабря, в соответствии с решением КС Армении, четыре депутата от оппозиционной фракции "Айастан": экс-мэр Мегри Мхитар

Закарян, бывший директор медицинского центра "Измирлян" Армен Чарчян и экс-глава общины Сисиан Артур Саркисян были отпущены на свободу.

Примечательно также, что Армен Чарчян и Мхитар Закарян даже успели получить депутатский мандат, присутствовать на заседании законодательного органа, но потом были повторно арестованы.

Оппозиция назвала политическим преследованием арест вышеуказанных депутатов.