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АрмИнфо.По факту убийство одного военнослужащего и ранения еще двух, СК Армении предъявил обвинение солдату срочной службы N-ой воинской части МО РА.
В СК РА напомнили, что по факту убийства военнослужащего срочной службы, рядового Сеника Ашотовича Арзуманяна, а также ранения еще двух солдат-срочников было возбуждено уголовное дело.
"В ходе предварительного следствия был выявлен ряд существенных обстоятельств происшествия. Как ранее сообщало СК, по факту убийства Арзуманяна был задержан военнослужащий срочной службы той же воинской части. Ему предъявлено обвинение по п.1 и 6 ч.2 ст.104 УК РА. В качестве меры пресечения судом избран арест", - проинформировали в ведомстве.
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Армении под стражу заключены руководители двух НПО
|Вице-спикер парламента Армении и дипломат МИД ФРГ обсудили карабахский конфликт и деятельность МГ ОБСЕ
|Оппозиционный депутат считает беспрецедентным упорство Генпрокуратуры Армении в уничтожении конституционности
|Пашинян произвел новые кадровые назначения
|Солдат-срочник ВС Армении арестован по подозрению в убийстве сослуживца
|Российский художник-реставратор Николай Михайлов готов оказать экспертное содействие Армении в области реставрации фресок
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|Омбудсмен РА рассказал дипломатам из Германии о нарушениях прав приграничных жителей Армении азербайджанскими военными
|Председатель НПО "Гражданское Сознание" задержан полицией за нецензурную брань в адрес члена "Просвещенной Армении"
|Bloomberg рассказал, кто стоит за нормализацией армяно-турецких отношений
|Председатель Высшего президентского комитета по церквям Палестины почтил память жертв Геноцида армян
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|Ереван приветствовал заявление главы МИД Турции о готовности к нормализации армяно-турецких отношений
|Чавушоглу: Турция и Армения назначат спецпредставителей для нормализации отношений
|В Армении за сутки подтвердился 161 новый случай заражения коронавирусом, при этом выздоровело 472 человека
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Руководитель аппарата премьер-министра РА и посол Франции обсудили ряд вопросов текущей повестки армяно-французских дружественных отношений
|Еврокомиссия и Польша ускоряют поставку вакцин против COVID-19 в страны ВП, в том числе и в Армению
|Тбилиси возмущен представлением флага Грузии на встрече формата "3+3" в Москве
|Глава МИД Армении и председатель Высшего президентского комитета по вопросам церквей Палестины затронули вопросы армянского наследия на Святой Земле
|Президент провел встречу с руководителем Высшего президентского комитета по вопросам церквей Палестины
|Валери Буайе: Конфликт заморожен, но не решен
|Мэрия Еревана сообщила об отставке директора ЗАО "Ереванский автобус"
|В Ереване находится политический директор МИД ФРГ по Восточной Европе, Южному Кавказу и Центральной Азии
|Представитель Армении в ЕСПЧ: Работы по возвращению армянских пленных из Азербайджана продолжаются
|ЦК АРФД Западной Европы раскритиковал визит кандидата в президенты Франции в Армению
|Посол России о платформе "3+3" и деятельности миротворцев в Нагорном Карабахе
|Мэрия Еревана и бастующие водители договорились
|Фильм армянского режиссера "Сон Кафки" вошёл в программу кинофестиваля Film Maudit 2.0
|Президент Армении и посол Франции обсудили вопросы региональной безопасности
|Генпрокуратура Армении усомнилась в вердикте Конституционного суда
|Против властей Армении ведется гибридная война, считает Пашинян
|СК представил подробности ареста возвращенных из азербайджанского плена военнослужащих
|Число активных случаев коронавируса в Армении составило 7476
|4 лучшие техники расслабления выхода из стресса
|Более 1,5 тыс. танкистов ЮВО, в том числе и в Армении провели учебные тренировки с боевой стрельбой
|Мэрия Еревана рассказала о причинах транспортного коллапса в столице
|Мнение: Власти Армении отказываются от участия в любых антитурецких процессах
|В Ереване с раннего утра очередной транспортный коллапс - мэрия обещает дать разъяснения чуть позже
|Президент Tуркменистана: «Bосстановление доверия в межгосударственных связях приобретает особую актуальность»
|В Aшхабаде прошла Mеждународная конференция мира и доверия
|Серж Саргсян провел заседание Исполнительного органа РПА
|От выстрела сослуживца погиб солдат-срочник ВС Армении
|Армения привержена укреплению демократии посредством усиления демократических институтов: Пашинян на "Саммите за демократию"
|ЕС инвестирует 4 миллиона евро в новый проект технической помощи в Армении совместно с ЮНИДО
|В Банке ВТБ Армения можно оплатить налог на имущество онлайн
|Французское агентство развития продолжит активную инвестиционную деятельность в Армении: Посол
|В Ашхабаде состоялась презентация онлайн-выставки, посвящённой Дню Нейтралитета Туркменистана.
|"Демократия в действии": Генпрокуратура Армении возбудила 166 уголовных дел "за тяжкие оскорбления"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|При поддержке Евросоюза в Армении будет действовать сильная коалиция по защите прав людей с ограниченными возможностями
|Госминистр Арцаха: Присутствие миротворцев должно быть бессрочным до полного урегулирования карабахского конфликта
|Арестованные ранее депутаты фракции "Айастан" выпущены на свободу
|Читать больше
|Политолог: "План Лаврова" существовал, и тому есть доказательства
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