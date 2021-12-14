Вторник, 14 Декабря 2021 15:33

АрмИнфо.По факту убийство одного военнослужащего и ранения еще двух, СК Армении предъявил обвинение солдату срочной службы N-ой воинской части МО РА.

В СК РА напомнили, что по факту убийства военнослужащего срочной службы, рядового Сеника Ашотовича Арзуманяна, а также ранения еще двух солдат-срочников было возбуждено уголовное дело.

"В ходе предварительного следствия был выявлен ряд существенных обстоятельств происшествия. Как ранее сообщало СК, по факту убийства Арзуманяна был задержан военнослужащий срочной службы той же воинской части. Ему предъявлено обвинение по п.1 и 6 ч.2 ст.104 УК РА. В качестве меры пресечения судом избран арест", - проинформировали в ведомстве.