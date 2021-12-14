Вторник, 14 Декабря 2021 15:30

АрмИнфо. Российский художник-реставратор монументальной живописи Николай Аркадьевич Михайлов прибыл в Армению по приглашению начальника Управления охраны памятников истории и культуры Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении Арутюна Ваняна.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе визита почетного реставратора в Армению была достигнута договоренность об оказании экспертного содействия Министерству в области реставрации фресок.

Согласно источнику, Михайлов был приглашен в Армению для осмотра результатов реставрации фресок церкви Кармравор Арагацотнской области, которая была проведена несколько лет назад, оценки их технического состояния и обсуждения вопросов, касающихся их дальнейшей сохранности. Результаты визита будут обобщены экспертным заключением Николая Михайлова.

В рамках визита Михайлов в Арагацотне посетил также мост, сконструированный в 1664 году, церкви Святой Богородицы (VII век), Циранавор (V век), Спитакавор (XIII век), дом-музей Прошяна, баню, построенную в 1900 году, чтобы на месте ознакомиться с памятниками культуры, обсудить возникшие проблемы и найти их возможные решения.

Отметим, что Николай Аркадьевич Михайлов родился в 1960 году в Баку. Корни Михайлова из Нагорного Карабаха. Михайлов окончил Ленинградское художественное училище им В. А. Серова. В его послужном списке множество реставрационные работы дворцов Санкт-Петербурга, в частности бывшего особняка С. П. фон Дервиза, Государственного камерного музыкального театра <Санкт-Петербург Опера> и др. Художник возглавлял реставрацию Успенского собора в Сергиевом посаде.