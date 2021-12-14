Вторник, 14 Декабря 2021 15:27

АрмИнфо. Генеральная прокуратура Армении обжаловала решение Апелляционного суда оставить решение о прекращении производства по делу и прекращении уголовного преследования в отношении второго президента РА Роберта Кочаряна и других по статье 300.1.

"Апелляционная жалоба готова, отправлена в Кассационную инстанцию, не могу сказать, поступила она или нет. Апелляционный суд в основном согласился с позицией суда первой инстанции без дополнительных обоснований. Суд просто согласился с ними", - сказал 14 декабря в беседе с журналистами заместитель генерального прокурора РА Геворк Багдасарян.

Коснувшись недавнего решения Конституционного суда о том, что лицо, не имеющее статус депутата и лишенное свободы, с момента приобретения депутатского статуса не может оставаться под арестом, на основании которого были выпущены на свободу депутаты оппозиционной фракции "Айастан", возглавляемой экс-президентом Кочаряном, Багдасарян заявил, что категорически не согласен с тем утверждением, что КС полностью опроверг позицию генпрокуратуры. Он напомнил положение Основного закона РА о том, что для лишения свободы и уголовного преследования требуется разрешение НС. Однако для продолжения уголовного преследования и содержания под стражей, данного разрешения уже не требуется. То есть частично КС согласился с Генпрокуратурой, частично - нет, отметил он.

По его словам, Генпрокуратура в решении КС видит опасность искажения воли Конституции, что может стать опасным прецедентом в будущем.