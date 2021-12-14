Вторник, 14 Декабря 2021 15:26

АрмИнфо. Защитник прав человека РА Арман Татоян на встрече с политическим директором МИД ФРГ по Восточной Европе, Южному Кавказу и Центральной Азии Маттиасом Лютенбергом и послом Германии в РА Виктором Рихтером привел конкретные примеры и факты нарушения прав приграничных жителей Армении азербайджанскими военнослужащими.

Как сообщает пресс-служба офиса Омбудсмена РА, Татоян отметил, что с ноября 2020 года азербайджанские вооруженные силы под угрозой новой войны, без каких-либо оснований на это оказались по соседству с селами в Гегаркунике и Сюнике, а также на межобщинных дорогах Сюникской области РА.

"Кроме того, что почти каждый день происходят нарушения прав человека, азербайджанские вооруженные силы незаконно перекрыли автомобильную дорогу Горис-Капан и Капан-Чакатен в Сюнике. В результате села вдоль указанных дорог сталкиваются с изоляцией и гуманитарными проблемами.

Альтернативный путь - не выход, потому что безопасность людей и право на жизнь не обеспечены. Вооруженные силы Азербайджана продолжают наблюдение за мирными жителями и их домами", - говорится в сообщении.

Арман Татоян подчеркнул, что азербайджанские военные должны покинуть армянские села, во многих случаях возле домов и дорог людей, должна быть создана демилитаризованная зона безопасности.

Ко всему этому добавляются поощряемая властями Азербайджана политика армянофобии и враждебности к армянам.

Защитник прав человека РА подробно коснулся вопроса незаконного удержания Азербайджаном армянских пленных, указав на необходимость их незамедлительного освобождения и репатриации на родину.

На встрече также обсуждались проблему, существующие в судебной системе страны. Арман Татоян подчеркнул, что есть определенные судьи, которые своим поведением наносят ущерб репутации судебной системы. Несмотря на это, решение проблем должно быть достигнуто правовыми средствами, поощряя законопослушных и независимых судей. Защитник прав человека также упомянул системные проблемы, связанные с затягиванием судебных разбирательств. Он отметил, что есть основные судебные процессы, в которых люди годами находятся в беготне из-за необоснованных задержек в судебных заседаниях. Вопросы защиты прав женщин и предотвращения домашнего насилия стали предметом детального обсуждения.