Arminfo.info




 Вторник, 14 Декабря 2021 13:08
Марианна Мкртчян

Председатель НПО "Гражданское Сознание" задержан полицией за нецензурную брань в адрес члена "Просвещенной Армении"

Председатель НПО "Гражданское Сознание" задержан полицией за нецензурную брань в адрес члена "Просвещенной Армении"

АрмИнфо. Полиция Армении применила несоразмерную силу при задержании председателя НПО "Гражданское Сознание" Нарека Самсоняна.

Примечательно, что сам Самсонян накануне на своей странице в Фейсбук сообщил, что вызван в полицию РА для дачи показания в связи с тем, что назвал нецензурным словом члена правления партии "Просвещенная Армения" Давида Хажакяна. А последний написал на него заявление в Полицию РА.

"Вызван завтра в полицию для дачи показаний в связи с тем, что член правления партии "Просвещенная Армения", воспитанник транссексуала Эдмона Маркуняна Давид Хажакян написал заявление на меня за то, что я назвал его гандоном", - сообщил Самсонян.

Как сообщил на своей странице в Фейсбук экс-омбудсмен Арцаха, правозащитник Рубен Меликян, Самсонян был задержан полицейскими во дворе собственного дома с применением несоразмерной силы. По его словам, он доставлен в Нор-Норкское отделение Полиции.

Согласно СМИ, в задержании Самсоняна, который направлялся в полицейский участок, участвовало 10-15 стражей порядка. На месте находилось 5 полицейских машин.  Полицейские применили жесткую силу при задержании председателя НПО, и это в том случае, что он не оказывал сопротивления.

Напомним, что 30 июля правящая сила "Гражданский договор" приняла скандальный закон о криминализации нецензурной брани. В Уголовный кодекс была добавлена новая статья (137.1), которая озаглавлена как "Тяжкое оскорбление". Нанесение лицу тяжкого оскорбления, то есть нецензурная брань или оскорбление его достоинства иным крайне неприличным способом, согласно законопроекту, может наказываться штрафом в размере от 100 тысяч до 0,5 млн драмов. Если брань была публичной, либо была высказана в Интернете, либо была обусловлена общественной деятельностью лица, штраф составляет от 0,5 млн до 1 млн драмов. А если это происходило в отношении одного и того же лица и периодически, то в качестве наказания установлен штраф в размере 1-3 млн драмов или арест на срок от одного до трех месяцев.

Публичная деятельность в данном случае - это журналистская, публицистическая деятельность, выполнение служебных обязанностей, государственная служба, общественная или политическая деятельность. То есть, наказание будет более суровым, если оскорбление будет высказано в адрес политика, журналиста или государственного служащего.

12 декабря Генпрокуратура РА сообщила, что в рамках  новой статьи

137.1 Уголовного кодекса РА возбуждено 166 дел, из которых 154 находятся на стадии расследования, а 5 - направлены в суд с обвинительными заключениями, и находятся на стадии судебного разбирательства. В целом по уголовным делам по статье 137.1 УК РА 14 человек уже привлечены к уголовной ответственности.


Лента новостей
Никол Пашинян провел встречу с главой Совета Европы в рамках рабочего визита в БрюссельНикол Пашинян провел встречу с главой Совета Европы в рамках рабочего визита в Брюссель
Политолог: Политолог: "План Лаврова" существовал, и тому есть доказательства
Политолог: Участие Армении в Политолог: Участие Армении в "Саммите за демократию" - позитивный шаг
Экс-глава МИД Армении: Формат Экс-глава МИД Армении: Формат "3+3" может попытаться нейтрализовать или бросить тень на МГ ОБСЕ
Ара Айвазян скептично настроен по отношению к предстоящей встрече лидеров Армении и Азербайджана в БрюсселеАра Айвазян скептично настроен по отношению к предстоящей встрече лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе
Туркменистан направил гуманитарный груз в AфганистанТуркменистан направил гуманитарный груз в Aфганистан
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
В Армении под стражу заключены руководители двух НПОВ Армении под стражу заключены руководители двух НПО
Вице-спикер парламента Армении и дипломат МИД ФРГ обсудили карабахский конфликт и деятельность МГ ОБСЕВице-спикер парламента Армении и дипломат МИД ФРГ обсудили карабахский конфликт и деятельность МГ ОБСЕ
Оппозиционный депутат считает беспрецедентным упорство Генпрокуратуры Армении в уничтожении конституционностиОппозиционный депутат считает беспрецедентным упорство Генпрокуратуры Армении в уничтожении конституционности
Пашинян произвел новые кадровые назначенияПашинян произвел новые кадровые назначения
Солдат-срочник ВС Армении арестован по подозрению в убийстве сослуживцаСолдат-срочник ВС Армении арестован по подозрению в убийстве сослуживца
Российский художник-реставратор Николай Михайлов готов оказать экспертное содействие Армении в области реставрации фресокРоссийский художник-реставратор Николай Михайлов готов оказать экспертное содействие Армении в области реставрации фресок
Генпрокуратура подала кассационную жалобу по делу Кочаряна и другихГенпрокуратура подала кассационную жалобу по делу Кочаряна и других
Омбудсмен РА рассказал дипломатам из Германии о нарушениях прав приграничных жителей Армении азербайджанскими военнымиОмбудсмен РА рассказал дипломатам из Германии о нарушениях прав приграничных жителей Армении азербайджанскими военными
Председатель НПО Председатель НПО "Гражданское Сознание" задержан полицией за нецензурную брань в адрес члена "Просвещенной Армении"
Bloomberg рассказал, кто стоит за нормализацией армяно-турецких отношенийBloomberg рассказал, кто стоит за нормализацией армяно-турецких отношений
Председатель Высшего президентского комитета по церквям Палестины почтил память жертв Геноцида армянПредседатель Высшего президентского комитета по церквям Палестины почтил память жертв Геноцида армян
Никол Пашинян с двухдневным рабочим визитом отбыл в БрюссельНикол Пашинян с двухдневным рабочим визитом отбыл в Брюссель
Ереван приветствовал заявление главы МИД Турции о готовности к нормализации армяно-турецких отношенийЕреван приветствовал заявление главы МИД Турции о готовности к нормализации армяно-турецких отношений
Чавушоглу: Турция и Армения назначат спецпредставителей для нормализации отношенийЧавушоглу: Турция и Армения назначат спецпредставителей для нормализации отношений
В Армении за сутки подтвердился 161 новый случай заражения коронавирусом, при этом выздоровело 472  человекаВ Армении за сутки подтвердился 161 новый случай заражения коронавирусом, при этом выздоровело 472  человека
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Руководитель аппарата премьер-министра РА и посол Франции обсудили ряд вопросов текущей повестки армяно-французских дружественных отношенийРуководитель аппарата премьер-министра РА и посол Франции обсудили ряд вопросов текущей повестки армяно-французских дружественных отношений
Еврокомиссия и Польша ускоряют поставку вакцин против COVID-19 в страны  ВП, в том числе и в АрмениюЕврокомиссия и Польша ускоряют поставку вакцин против COVID-19 в страны  ВП, в том числе и в Армению
Тбилиси возмущен представлением флага Грузии на встрече формата Тбилиси возмущен представлением флага Грузии на встрече формата "3+3" в Москве
Глава МИД Армении и председатель Высшего президентского комитета по вопросам церквей Палестины затронули вопросы армянского наследия на Святой ЗемлеГлава МИД Армении и председатель Высшего президентского комитета по вопросам церквей Палестины затронули вопросы армянского наследия на Святой Земле
Президент провел встречу с руководителем Высшего президентского комитета по вопросам церквей ПалестиныПрезидент провел встречу с руководителем Высшего президентского комитета по вопросам церквей Палестины
Валери Буайе: Конфликт заморожен, но не решенВалери Буайе: Конфликт заморожен, но не решен
Мэрия Еревана сообщила об отставке директора ЗАО Мэрия Еревана сообщила об отставке директора ЗАО "Ереванский автобус"
В Ереване находится политический директор МИД ФРГ по Восточной Европе,  Южному Кавказу и Центральной АзииВ Ереване находится политический директор МИД ФРГ по Восточной Европе,  Южному Кавказу и Центральной Азии
Представитель Армении в ЕСПЧ: Работы по возвращению армянских пленных из Азербайджана продолжаютсяПредставитель Армении в ЕСПЧ: Работы по возвращению армянских пленных из Азербайджана продолжаются
ЦК АРФД Западной Европы раскритиковал визит кандидата в президенты Франции в АрмениюЦК АРФД Западной Европы раскритиковал визит кандидата в президенты Франции в Армению
Посол России о платформе Посол России о платформе "3+3" и деятельности миротворцев в Нагорном Карабахе
Мэрия Еревана и бастующие водители договорилисьМэрия Еревана и бастующие водители договорились
Фильм армянского режиссера Фильм армянского режиссера "Сон Кафки" вошёл в программу кинофестиваля Film Maudit 2.0
Президент Армении и посол Франции обсудили вопросы региональной безопасностиПрезидент Армении и посол Франции обсудили вопросы региональной безопасности
Генпрокуратура Армении усомнилась в вердикте Конституционного судаГенпрокуратура Армении усомнилась в вердикте Конституционного суда
Против властей Армении ведется гибридная война, считает ПашинянПротив властей Армении ведется гибридная война, считает Пашинян
СК представил подробности ареста возвращенных из азербайджанского плена военнослужащихСК представил подробности ареста возвращенных из азербайджанского плена военнослужащих
Число активных случаев коронавируса в Армении составило 7476Число активных случаев коронавируса в Армении составило 7476
4 лучшие техники расслабления выхода из стресса4 лучшие техники расслабления выхода из стресса
Более 1,5 тыс. танкистов ЮВО, в том числе и в Армении провели учебные тренировки с боевой стрельбойБолее 1,5 тыс. танкистов ЮВО, в том числе и в Армении провели учебные тренировки с боевой стрельбой
Мэрия Еревана рассказала о причинах транспортного коллапса в столицеМэрия Еревана рассказала о причинах транспортного коллапса в столице
Мнение: Власти Армении отказываются от участия в любых антитурецких процессахМнение: Власти Армении отказываются от участия в любых антитурецких процессах
В Ереване с раннего утра очередной транспортный коллапс - мэрия обещает дать разъяснения чуть позжеВ Ереване с раннего утра очередной транспортный коллапс - мэрия обещает дать разъяснения чуть позже
Президент Tуркменистана: «Bосстановление доверия в межгосударственных связях приобретает особую актуальность»Президент Tуркменистана: «Bосстановление доверия в межгосударственных связях приобретает особую актуальность»
В Aшхабаде прошла Mеждународная конференция мира и доверияВ Aшхабаде прошла Mеждународная конференция мира и доверия
Серж Саргсян провел заседание Исполнительного органа РПАСерж Саргсян провел заседание Исполнительного органа РПА
От выстрела сослуживца погиб солдат-срочник ВС АрменииОт выстрела сослуживца погиб солдат-срочник ВС Армении
Армения привержена укреплению демократии посредством усиления демократических институтов: Пашинян на Армения привержена укреплению демократии посредством усиления демократических институтов: Пашинян на "Саммите за демократию"
ЕС инвестирует 4 миллиона евро в новый проект технической помощи в Армении совместно с ЮНИДОЕС инвестирует 4 миллиона евро в новый проект технической помощи в Армении совместно с ЮНИДО
В Банке ВТБ Армения можно оплатить налог на имущество онлайнВ Банке ВТБ Армения можно оплатить налог на имущество онлайн
Французское агентство развития продолжит активную инвестиционную деятельность в Армении: ПосолФранцузское агентство развития продолжит активную инвестиционную деятельность в Армении: Посол
В Ашхабаде состоялась презентация онлайн-выставки, посвящённой Дню Нейтралитета Туркменистана.В Ашхабаде состоялась презентация онлайн-выставки, посвящённой Дню Нейтралитета Туркменистана.
"Демократия в действии": Генпрокуратура Армении возбудила 166 уголовных дел "за тяжкие оскорбления"
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
При поддержке Евросоюза в Армении будет действовать сильная коалиция по защите прав людей с ограниченными возможностямиПри поддержке Евросоюза в Армении будет действовать сильная коалиция по защите прав людей с ограниченными возможностями
Госминистр Арцаха: Присутствие миротворцев должно быть бессрочным до полного урегулирования карабахского конфликтаГосминистр Арцаха: Присутствие миротворцев должно быть бессрочным до полного урегулирования карабахского конфликта
Арестованные ранее депутаты фракции Арестованные ранее депутаты фракции "Айастан" выпущены на свободу
Читать больше



Эксперты
Политолог: Политолог: "План Лаврова" существовал, и тому есть доказательства
Политолог: Участие Армении в Политолог: Участие Армении в "Саммите за демократию" - позитивный шаг
Эксперт: Пашинян совершил ошибку и не факт, что она не повторитсяЭксперт: Пашинян совершил ошибку и не факт, что она не повторится
Политолог: Особых надежд с участием Пашиняна в Политолог: Особых надежд с участием Пашиняна в "Саммите за демократию" в США никто не связывает
Российский эксперт: Сочи - свидетельство расценивания Москвой Брюсселя как покушения на ее монополизм в КарабахеРоссийский эксперт: Сочи - свидетельство расценивания Москвой Брюсселя как покушения на ее монополизм в Карабахе
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности