Вторник, 14 Декабря 2021 13:08

АрмИнфо. Полиция Армении применила несоразмерную силу при задержании председателя НПО "Гражданское Сознание" Нарека Самсоняна.

Примечательно, что сам Самсонян накануне на своей странице в Фейсбук сообщил, что вызван в полицию РА для дачи показания в связи с тем, что назвал нецензурным словом члена правления партии "Просвещенная Армения" Давида Хажакяна. А последний написал на него заявление в Полицию РА.

"Вызван завтра в полицию для дачи показаний в связи с тем, что член правления партии "Просвещенная Армения", воспитанник транссексуала Эдмона Маркуняна Давид Хажакян написал заявление на меня за то, что я назвал его гандоном", - сообщил Самсонян.

Как сообщил на своей странице в Фейсбук экс-омбудсмен Арцаха, правозащитник Рубен Меликян, Самсонян был задержан полицейскими во дворе собственного дома с применением несоразмерной силы. По его словам, он доставлен в Нор-Норкское отделение Полиции.

Согласно СМИ, в задержании Самсоняна, который направлялся в полицейский участок, участвовало 10-15 стражей порядка. На месте находилось 5 полицейских машин. Полицейские применили жесткую силу при задержании председателя НПО, и это в том случае, что он не оказывал сопротивления.

Напомним, что 30 июля правящая сила "Гражданский договор" приняла скандальный закон о криминализации нецензурной брани. В Уголовный кодекс была добавлена новая статья (137.1), которая озаглавлена как "Тяжкое оскорбление". Нанесение лицу тяжкого оскорбления, то есть нецензурная брань или оскорбление его достоинства иным крайне неприличным способом, согласно законопроекту, может наказываться штрафом в размере от 100 тысяч до 0,5 млн драмов. Если брань была публичной, либо была высказана в Интернете, либо была обусловлена общественной деятельностью лица, штраф составляет от 0,5 млн до 1 млн драмов. А если это происходило в отношении одного и того же лица и периодически, то в качестве наказания установлен штраф в размере 1-3 млн драмов или арест на срок от одного до трех месяцев.

Публичная деятельность в данном случае - это журналистская, публицистическая деятельность, выполнение служебных обязанностей, государственная служба, общественная или политическая деятельность. То есть, наказание будет более суровым, если оскорбление будет высказано в адрес политика, журналиста или государственного служащего.

12 декабря Генпрокуратура РА сообщила, что в рамках новой статьи

137.1 Уголовного кодекса РА возбуждено 166 дел, из которых 154 находятся на стадии расследования, а 5 - направлены в суд с обвинительными заключениями, и находятся на стадии судебного разбирательства. В целом по уголовным делам по статье 137.1 УК РА 14 человек уже привлечены к уголовной ответственности.