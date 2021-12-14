Вторник, 14 Декабря 2021 12:26

АрмИнфо. Агентство Bloomberg рассказало, кто стоит за нормализацией армяно-турецких отношений.

Так, агентство, сообщая о заявлении главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о готовности нормализовать армяно-турецкие отношения, отмечает, что Анкара пошла на этот шаг по просьбе президента США Джо Байдена.

"Неожиданная увертюра Турции соответствует просьбе президента Джо Байдена, который во время октябрьской встречи в Риме призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана открыть границу страны с Арменией, не имеющей выхода к морю", - пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

При этом агентство отмечает, что Турция надеется, что шаги по нормализации отношений с Арменией помогут Анкаре улучшить напряженные отношения с Вашингтоном из-за покупки Россией средств ПВО. "После встречи Байдена и Эрдогана две страны создали механизм для решения проблем, которые отравили отношения между двумя союзниками по НАТО, которые разделяют более широкие интересы в области безопасности и экономики.

Эрдоган может получить значительные выгоды от любого внешнеполитического шага, который поможет стабилизировать экономику, поскольку стремительный рост инфляции угрожает его популярности в преддверии голосования 2023 года", - подытожил Bloomberg.

Накануне, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, заявил, что Анкара и Ереван назначат специальных представителей для обсуждения шагов по нормализации отношений между двумя странами. Глава турецкого МИД также объявил о возобновлении чартерных рейсов между Стамбулом и Ереваном в ближайшее время. Чавушоглу подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией.

В Ереване приветствовали данное заявление главы МИД Турции. Так, пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, в частности, заявил: "Армения, как прежде, так и сегодня готова к процессу нормализации отношений с Турцией без предварительных условий, что прописано в программе правительства РА. В этой связи, положительно оцениваем заявление главы МИД Турции о назначении специального представителя по нормализации отношений, и подтверждаем, что армянская сторона также назначит специального представителя для этого диалога".