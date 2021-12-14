Вторник, 14 Декабря 2021 11:31

АрмИнфо.Делегация, возглавляемая председателем Высшего президентского комитета по церквям Палестины Муин Элиас Юссеф Хури, посетила Мемориальный комплекс жертв Геноцида армян "Цицернакаберд".

Как сообщает пресс-служба Музея-института, Муин Элиас Юсеф Хури возложил венок к мемориалу жертвам Геноцида армян, затем члены делегации возложили цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания память святых мучеников Геноцида армян. Они также посетили Музей Геноцида армян и ознакомились с постоянными и временными выставками.

По завершении визита глава Высшего президентского комитета по церквям Палестины сделал запись в Книге почетных гостей.