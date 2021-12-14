Вторник, 14 Декабря 2021 11:31

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян с двухдневным рабочим визитом отбыл в Брюссель.

Как сообщает пресс-служба главы правительства, Никол Пашинян примет участие в шестом саммите Восточного партнерства в Брюсселе. В рамках мероприятия предусмотрены двусторонние встречи премьер-министра РА с европейскими партнерами.

Пашинян также проведет отдельную беседу с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

В Брюсселе запланирована трехсторонняя встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, президента Европейского Совета Шарля Мишеля и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

В двадцатых числах ноября сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились о встрече в Брюсселе 15 декабря в рамках саммита Восточного партнерства ЕС. Согласно информации ЕС, предложение о проведении встречи было сделано главой Евросовета Шарлем Мишелем в ходе телефонных переговоров с Пашиняном и Алиевым 19 ноября. "Лидеры согласились встретиться в Брюсселе, чтобы обсудить региональную ситуацию и пути преодоления напряженности во имя процветающего и стабильного Южного Кавказа, который поддерживается ЕС", - говорилось в сообщении. В ходе телефонных разговоров лидеры Армении и Азербайджана также договорились установить прямую линию связи на уровне министров обороны, которая будет служить механизмом предотвращения инцидентов.