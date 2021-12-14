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АрмИнфо.Армения, как прежде, так и сегодня готова к процессу нормализации отношений с Турцией без предварительных условий, что прописано в программе правительства РА. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Армении Ваана Унаняна на вопрос журналистов.
"В этой связи положительно оцениваем заявление главы МИД Турции о назначении специального представителя по нормализации отношений, и подтверждаем, что армянская сторона также назначит специального представителя для этого диалога", - подытожил Унанян.
Накануне, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, заявил, что Анкара и Ереван назначат специальных представителей для обсуждения шагов по нормализации отношений между двумя странами. Глава турецкого МИД также объявил о возобновлении чартерных рейсов между Стамбулом и Ереваном в ближайшее время. Чавушоглу подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией.
|Bloomberg рассказал, кто стоит за нормализацией армяно-турецких отношений
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|Никол Пашинян с двухдневным рабочим визитом отбыл в Брюссель
|Ереван приветствовал заявление главы МИД Турции о готовности к нормализации армяно-турецких отношений
|Чавушоглу: Турция и Армения назначат спецпредставителей для нормализации отношений
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|Тбилиси возмущен представлением флага Грузии на встрече формата "3+3" в Москве
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|Президент провел встречу с руководителем Высшего президентского комитета по вопросам церквей Палестины
|Валери Буайе: Конфликт заморожен, но не решен
|Мэрия Еревана сообщила об отставке директора ЗАО "Ереванский автобус"
|В Ереване находится политический директор МИД ФРГ по Восточной Европе, Южному Кавказу и Центральной Азии
|Представитель Армении в ЕСПЧ: Работы по возвращению армянских пленных из Азербайджана продолжаются
|ЦК АРФД Западной Европы раскритиковал визит кандидата в президенты Франции в Армению
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|Генпрокуратура Армении усомнилась в вердикте Конституционного суда
|Против властей Армении ведется гибридная война, считает Пашинян
|СК представил подробности ареста возвращенных из азербайджанского плена военнослужащих
|Число активных случаев коронавируса в Армении составило 7476
|4 лучшие техники расслабления выхода из стресса
|Более 1,5 тыс. танкистов ЮВО, в том числе и в Армении провели учебные тренировки с боевой стрельбой
|Мэрия Еревана рассказала о причинах транспортного коллапса в столице
|Мнение: Власти Армении отказываются от участия в любых антитурецких процессах
|В Ереване с раннего утра очередной транспортный коллапс - мэрия обещает дать разъяснения чуть позже
|Президент Tуркменистана: «Bосстановление доверия в межгосударственных связях приобретает особую актуальность»
|В Aшхабаде прошла Mеждународная конференция мира и доверия
|Серж Саргсян провел заседание Исполнительного органа РПА
|От выстрела сослуживца погиб солдат-срочник ВС Армении
|Армения привержена укреплению демократии посредством усиления демократических институтов: Пашинян на "Саммите за демократию"
|ЕС инвестирует 4 миллиона евро в новый проект технической помощи в Армении совместно с ЮНИДО
|В Банке ВТБ Армения можно оплатить налог на имущество онлайн
|Французское агентство развития продолжит активную инвестиционную деятельность в Армении: Посол
|В Ашхабаде состоялась презентация онлайн-выставки, посвящённой Дню Нейтралитета Туркменистана.
|"Демократия в действии": Генпрокуратура Армении возбудила 166 уголовных дел "за тяжкие оскорбления"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|При поддержке Евросоюза в Армении будет действовать сильная коалиция по защите прав людей с ограниченными возможностями
|Госминистр Арцаха: Присутствие миротворцев должно быть бессрочным до полного урегулирования карабахского конфликта
|Арестованные ранее депутаты фракции "Айастан" выпущены на свободу
|Эксперт: Пашинян совершил ошибку и не факт, что она не повторится
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|Минобороны Армении сообщило о гибели военнослужащего в результате агрессии противника на границе
|Парламент Арцаха обратился к странам-сопредседателям МГ ОБСЕ
|Минобороны Армении сообщило об атаке ВС Азербайджана армянских позиция на восточных рубежах страны
|Отказ от вакцинации или сдачи ПЦР-теста в Армении влечет за собой увольнение работника
|Депутат: Армен Чарчян чуть позже будет выпущен на свободу
|Освободительное движение требует от МИД Армении ответа на вопрос о будущем статусе Арцаха
|В Москве состоялась встреча замглав МИД России и Армении
|Официально: Ишхан Закарян покинул ряды фракции "Честь имею"
|Глава МИД Армении и Генсек МОФ обсудили подготовку к 18-му саммиту Франкофонии в Тунисе
|В Армении подтвердилось 347 новых случаев заражения коронавирусом, при этом выздоровело 1208 человек
|СК Армении ходатайствовал об аресте 5 из 10 армянских военнослужащих, возвращенных из азербайджанского плена
|Бывший главный советник премьер-министра назначен министром окружающей среды Армении
|Степанакерт выступил с заявлением в связи с 30-летием проведения в Арцахе референдума о независимости
|Омбудсмен Армении напомнил Генсеку СЕ о необходимости доступа международных структур в Арцах
|Читать больше
|Эксперт: Пашинян совершил ошибку и не факт, что она не повторится
|Политолог: Особых надежд с участием Пашиняна в "Саммите за демократию" в США никто не связывает
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