Вторник, 14 Декабря 2021 11:29

АрмИнфо.Турция и Армения назначат специальных представителей для обсуждения шагов по нормализации отношений между двумя странами. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая в парламенте страны.

Глава турецкого МИД также объявил о возобновлении чартерных рейсов между Стамбулом и Ереваном. "В ближайшее время мы начнем чартерные рейсы между Ереваном и Стамбулом", - сказал он.

Чавушоглу подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией.

"Мы с Азербайджаном прилагаем интенсивные дипломатические усилия для установления мира и процветания в кавказском регионе", - заверил дипломат, передает Анадолу.

Глава МИД также не исключил возможности установления дипломатических отношений с Арменией, если Ереван будет придерживаться конструктивной позиции. "Все вопросы мы координируем с Азербайджаном, обсуждаем, принимаем решение вместе с ними. Если Армения извлечет уроки из недавних событий и предпочтет мир и спокойствие, можно также открыть посольство. Мы будем решать этот вопрос также вместе с Азербайджаном", - сказал он.

В Ереване пока никак не прокомментировали данные заявления, озвученные из Анкары. Отметим, что между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений с 1993 года. 24 декабря 1991 года Турция официально признала Республику Армения. Но, уже в 1993 году Турция в одностороннем порядке закрыла воздушную и наземную границы с Арменией. Воздушная граница была открыта в 1995 году под давлением международного сообщества. Для открытия сухопутной границы и установления дипломатических отношений Турция выдвигает ряд неприемлемых условий, в частности возвращение Азербайджану находящихся под контролем НКР районов и отказ от международного признания геноцида армян.

Начиная с 1991 года, были предприняты ряд попыток для нормализации двусторонних отношений, которые не принесли результатов из-за позиции Турции.

В 2008 году по инициативе Президента Армении начался новый этап нормализации армяно-турецких отношений, в результате которого 10 октября 2009 года министры иностранных дел двух стран в Цюрихе подписали протоколы "Об установлении дипломатических отношений между Республикой Армения и Республикой Турция" и "О развитии отношений между Республикой Армения и Республикой Турция". Однако после подписания протоколов, Турция, резко изменив свою позицию, и, отказавшись от достигнутых соглашений нормализовать отношения в разумные сроки и без всяких предусловий, обусловила ратификацию договоров в Великом Национальном Собрании Турции урегулированием нагорно-карабахской проблемы. Принимая во внимание позицию Турции, а также обращение политсоветов партий, входящих в правящую коалицию, Президент Республики 22 апреля 2010 года подписал указ о приостановлении процесса ратификации Протоколов. 16 февраля 2015 протоколы были отозваны из Народного Собрания согласно указу Президента Армении. 1 марта 2018 г. президент Республики Армения подписал указ о прекращении процедуры заключения протоколов "Об установлении дипломатических отношений между Республикой Армения и Республикой Турция" и "О развитии отношений между Республикой Армения и Республикой Турция".