Понедельник, 13 Декабря 2021 22:06

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 14 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 38/1, 40 на улице Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 18-65 на улице Торомоняна, собственные дома 1-52 на улице Крылова, 9-76 на улице Сасунци Давида, собственные дома 16-48 на 14-ой улице, 1-39 на улице 19а; собственные дома 20-51 на 15-ой улице, 7-38 на 21-ой улице, 33-86 на 18-ой улице, 1-39 на 28-ой улице Сари Тага, собственные дома 2-17 на 28-ом переулке Сари Тага, частично улицы 18-28 в Сари Таге, частично улицы 17-24 в Сари Таге и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 подъезды 9-13 жилого дома 23 на улице Хагаг Дон;

11:00-17:00 жилые дома 24, 26, 26/1, 28, 30, 34, 34а, 36, 36/1, 38, 38/1, 38/2, 40, 40а, 40/1 на пр. Багратуняца, жилые дома 21, 38а на 4-ом переулке пр. Багратуняца, жилые дома 10, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/5, 12/6 12/7, 13, 13/1, 14, 15, 15/1, 16, 17, 17/1, 18, 19, 20, 22 на улице Е.Тадевосяна, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 на переулке улицы Е.Тадевосяна, собственные дома на 9-ой улице Неркин Шенгавита, общежития 1, 3, 5 на улице С.Таронца, жилые дома 1/1, 3/1, 3/2, 7, 7/1, 7/2, 7/3 на улице С.Таронца, жилые дома 8, 8/1, 10, 10а, 12, 16, 18 на улице Фрунзе; собственные дома на улице Кармир Блур, жилой дом 29 на улице Арагаца, подъезды 1-3 жилого дома 51 на улице 9 Мая, собственные дома на улице Арагаца, жилые дома 4/1, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7 на улице Манташяна, собственные дома на улице Манташяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1/4, 1/6 на 27-ой улице Арабкира, жилой дом 28/188 на улице Гр.Кочара, собственные дома 190-202 на улице Гр.Кочара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 на улице Алиханяна, 52, 54, 56, 58, 60 на улице Андраника, 37, 39м 41, 43 на улице Раффи, жилой дом 11/1 на улице Церенца, улица Дживани, улицы Шаумяна 8, 10, переулки Церенца 1, 2 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Аракс, Мецамор, Айкашен полностью и частично село Джрарат;

в Арагацотнской области:

14:00-17:00 частично город Талин; села Акунк, Егник, Воскетас, Кармрашен, Шгаршик и Иринд;

в Араратской области:

10։00:12։00 частично села Саят-Нова и Гукасаван;

10։30:16։00 улицы Ханджяна, Нар-Доса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

14։30:16։00 жилые дома 3, 5, 7, 9, 11на улице Араза и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10։00:16։00 территория, прилегающая к офису “Шин”, квартал ‘Дзахапняк” в городе Джермук; частично Джермукское шоссе, частично улицы Шаумяна, Еркрабаннери, Аршавира Меликяна, 26 Комисарнери в городе Вайк;

в Котайкской области:

10:00-16:00 улицы Гая, Сафаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улица Ханджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард; кварталы “Кочор”, “Еритасардакан” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в огороде Раздан;

11:00-15:00 общины Арагюх, Бужакан, Зораван, Сараландж и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственники ‘М.Геворгян”, “Г.Петросян”, “Самвел Амирханян”, “Анаин Варданян”, “К.Пилоян”, “З.Карапетян”, “М.Арутюнян”, ООО “Алхазия”, “Алреями фарм”, компании ‘Юком”, “Виваселл-МТС”, ЗАО “Зораван”, собственники “А.Вардання”, ‘Г.Багдасарян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 квартал “Зонал-каян”, микрорайоны NN4, 7 в городе Абовян; частично частные дома Дзорахбюра; частично села Гегашен, Гарни, Котайк и Атис;

в Гегаркуникской области:

10։00–11։00 община Геговит полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); микрорайон полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Мартуни; общины Золакар, Астхадзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты подстанции ‘Мехворогум”;

в Тавушской области:

11:00-12:30 села Лусаовит, Ачаджур, Лусадзор, Хаштарак в районе Иджеван; станция автотехобслуживания, сыанции сотовых операторов “ВЕОН Армения”, “Виваселл-МТС”, “Юком”, прилегающие производственные абоненты и абоненты (не являющиеся жильцами).