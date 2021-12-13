Понедельник, 13 Декабря 2021 22:05

АрмИнфо. Руководитель аппарата премьер- министра РА Араик Арутюнян и посол Франции в Армении Анн Луйо на встрече 13 декабря обсудили ряд вопросов текущей повестки армяно-французских дружественных отношений, подчеркнули необходимость развития и расширения сотрудничества в различных сферах.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, в частности, стороны обсудили вопросы, касающиеся укрепления торгово-экономических связей, сотрудничества в сфере государственного управления, а также дальнейшие шаги в этом направлении.

Собеседники выразили уверенность, что в результате эффективных усилий правительств двух стран в ближайшем будущем отношения между Арменией и Францией получат новый импульс.