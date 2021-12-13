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 Понедельник, 13 Декабря 2021 22:05
Марианна Мкртчян

Руководитель аппарата премьер-министра РА и посол Франции обсудили ряд вопросов текущей повестки армяно-французских дружественных отношений

Руководитель аппарата премьер-министра РА и посол Франции обсудили ряд вопросов текущей повестки армяно-французских дружественных отношений

АрмИнфо. Руководитель аппарата премьер- министра РА Араик Арутюнян и посол Франции в Армении Анн Луйо на встрече 13 декабря  обсудили ряд вопросов текущей повестки армяно-французских дружественных отношений, подчеркнули необходимость развития и расширения сотрудничества в различных сферах.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, в частности, стороны обсудили вопросы, касающиеся укрепления торгово-экономических связей, сотрудничества в сфере государственного управления, а также дальнейшие шаги в этом направлении.

Собеседники выразили уверенность, что в результате эффективных усилий правительств двух стран в ближайшем будущем отношения между Арменией и Францией получат новый импульс. 


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