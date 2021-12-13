Понедельник, 13 Декабря 2021 22:04

АрмИнфо.Сегодня Европейская комиссия подписала соглашение на сумму 35 миллионов евро с Польским банком развития BGK о создании механизма для поддержки странами-членами ЕС поставки вакцин против COVID-19 в страны Восточного партнерства.

Как сообщает пресс-служба еврокомиссии, это является следствием соглашения между комиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Вархели и премьер- министром Польши Матеушем Моравецки об усилении поддержки мер по борьбе с COVID-19 в соответствии с текущими приоритетами Восточного партнерства. Совместно с Польшей Европейская комиссия разработала инновационный механизм для расширения справедливого доступа к вакцинам в регионе.

Комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели сказал: "Я благодарен Польше за то, что она сделала шаг вперед и согласилась координировать эту договоренность, которая, несомненно, поможет обезопасить жизни в наших странах- партнерах за счет расширения охвата вакцинацией. Это солидарность ЕС в действии, что поможет ускорить восстановление после пандемии в регионе и увеличить общую долгосрочную устойчивость здоровья, что является одним из приоритетов Восточного партнерства".

Польша, являясь соавтором политики Восточного партнерства ЕС, в течение многих лет поддерживает более тесное сотрудничество со странами Восточного партнерства, включая укрепление государственных структур и социальной инфраструктуры этих стран.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау сказал: "Страны Восточного партнерства являются одним из основных приоритетов польской политики развития, в рамках которой ежегодно финансируются и реализуются многочисленные проекты и инициативы. Данная инициатива Команды Европы, осуществляемая и координируемая Польшей, направлена на обеспечение свободного, справедливого и устойчивого доступа к вакцинам против COVID-19 для стран Восточного партнерства, что является еще одним примером солидарности с этим регионом. Польша по согласованию с Европейской комиссией будет играть координирующую роль в процессе распространения вакцин".

Поставка вакцин странами-членами ЕС под координационным зонтиком Польши является выражением солидарности со странами Восточного партнерства в общей борьбе с пандемией и ее социальными и экономическими последствиями.

Роль министерства иностранных дел Польши будет заключаться в том, чтобы помочь сопоставить доступные дозы вакцины для совместного использования в государствах- членах, с меняющимися потребностями в странах Восточного партнерства, контролируя наряду с этим любые необходимые договоренности с производителями вакцин, а также обеспечивая адекватное информирование и наглядность солидарности Команды Европы по вакцинам в Восточном партнерстве и ЕС.

В случае перепродажи, Польский банк развития BGK будет использовать вклад ЕС для выплаты компенсации странам-донорам за вакцины, приобретенные на некоммерческой основе. Программа продлится до июня 2023 года или до тех пор, пока вклад ЕС не будет исчерпан.

Беата Дашиньска-Музыка, председатель правления Польского банка развития BGK, сказала: "В этом проекте, осуществляемом совместно с министерством иностранных дел Польши, мы впервые выступаем в качестве партнера Европейской комиссии в распределении помощи в целях развития другим странам. Мы помогаем бороться с пандемией коронавируса - благодаря нашим совместным усилиям от двух до дюжины миллионов вакцин будут доставлены нуждающимся в Восточных странах-партнёрах. Участие в этом проекте было бы для нас невозможным, если бы ранее мы не получили аккредитацию Комиссии и статус партнера-исполнителя. Это еще один шаг в укреплении сотрудничества с европейскими институтами и, таким образом, усилении роли нашей страны на международной арене".

Эти 35 миллионов евро от Инструмента соседства, развития и международного сотрудничества (NDICI) демонстрируют активизацию действий ЕС в рамках усилий Команды Европы по обмену вакцинами, направленных на совместную борьбу с пандемией в поддержку наших партнеров. По данным ВОЗ, на начале декабря 2021 года среднее потребление полного комплекта доз вакцины против COVID-19 в шести странах составляет всего 28,7%, а среди медицинских работников - 70,3%. Этот механизм поможет странам-партнерам достичь охвата вакцинацией, близкого к целям глобальной стратегии ВОЗ по вакцинации: 40% населения каждой страны к концу 2021 года и 70% к середине 2022 года.

Первая поставка в рамках этого механизма предусмотрена в ближайшие недели - из Португалии в Армению. Ряд других государств-членов уже выразили желание принять участие в данной программе.

Отметим, что поддержка ЕС, оказываемая странам Восточного партнерства в преодолении последствий пандемии, составляет более 2,5 миллиардов евро, направляемых на помощь в преодолении кризиса в области здравоохранения и социально-экономическое восстановление.

Восточное партнерство охватывает Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Молдову и Украину.

Около трети всех вводимых доз в странах Восточного партнерства было предоставлено ЕС либо напрямую через обмен вакцинами, либо косвенно через COVAX.

Эта деятельность дополняет основные усилия ЕС по снижению воздействия COVID-19 на здоровье путем обеспечения быстрого и безопасного внедрения вакцин против COVID-19 и содействия структурным изменениям в системах здравоохранения. В начале пандемии в начале 2020 года ЕС профинансировал предоставление критически важного оборудования и техническую помощь через Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). С февраля 2021 года еще одна программа ВОЗ, финансируемая ЕС, поддерживает страны Восточного партнерства в возможности абсорбции ими вакцин путем повышения готовности и потенциала развертывания.

Данное действие дополняет COVAX, вакцинную основу в Ускорителе доступа к инструментам борьбы против COVID-19 (ACT): глобальное сотрудничество для ускорения разработки, производства и обеспечения равноправного доступа к тестам, лечению и вакцинам против COVID-19. Команда Европы является одним из основных спонсоров, вложивших более 3 миллиардов евро в Фонд COVAX, который остается ключевым глобальным механизмом обеспечения справедливого и равноправного доступа к этим вакцинам и способствует международной солидарности в отношении вакцин.