Понедельник, 13 Декабря 2021 22:02

АрмИнфо. Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян принял председателя Высшего президентского комитета по вопросам церквей Палестины Муина Элиаса Юсефа Хури.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, собеседники коснулись армяно-арабских отношений, имеющих многовековую историю, основанную на эффективном сотрудничестве в различных сферах, и перспективах их развития. Была подчеркнута важная роль армянской общины в различных сферах общественной жизни Палестины.

Мойн Элиас Юсеф Хури представил деятельность Высшего президентского комитета по вопросам церквей Палестины.

В ходе встречи также обсуждались вопросы, связанные с богатым армянским историческим, культурным и религиозным наследием на Святой Земле.