Понедельник, 13 Декабря 2021 21:52

АрмИнфо. Вице-спикер НС Акоп Аршакян принял политического директора МИД ФРГ по Восточной Европе, Южному Кавказу и Центральной Азии Маттиаса Лютенберга и посла Германии в РА Виктора Рихтера.

Как сообщает пресс-служба парламента, Аршакян, поздравив посла со вступлением в должность, пожелал Рихтеру плодотворной деятельности и выразил уверенность, что он будет способствовать развитию армяно-германских отношений.

Заместитель председателя НС подчеркнул, что дружественные отношения между двумя государствами и парламентами развиваются гармонично, и в этом контексте выделил роль двусторонних взаимных визитов на высоком уровне.

"Армения приветствует усилия Германии по укреплению мира, стабильности, созданию атмосферы взаимного доверия и развитию сотрудничества в регионе", - отметил Аршакян. В этой связи он высоко оценил состоявшиеся в Бундестаге 29 октября прошлого года дебаты в связи с войной, развязанной Азербайджаном против Нагорного Карабаха.

Вице-спикер парламента подчеркнул необходимость немедленного возвращения Азербайджаном армянских военнопленных и других удерживаемых лиц, и с этой точки зрения ожидая активной роли Германии в качестве члена Минской группы ОБСЕ и одного из ведущих государств ЕС.

Маттиас Лютенберг, в свою очередь, указал на важность развития армяно-германских отношений и выразил уверенность, что с новоизбранным Бундестагом будет налажено эффективное сотрудничество. В контексте углубления сотрудничества со странами- членами Восточного партнерства Лютенберг особо отметил предстоящий саммит Восточного партнерства.

Гость подтвердил поддержку со стороны Германии усилий сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Он выразил надежду на визит сопредседателей в регион в ближайшем будущем.

В этой связи армянская сторона коснулся сотрудничества в рамках Восточного партнерства, подчеркнув важность поддержки Армении Евросоюзом по принципу "больше за большее" в контексте сотрудничества РА-ЕС. Была указана необходимость дифференцированного подхода. По мнению армянской стороны, успехи РА как демократической страны очевидны, и это должно стать основой для того, чтобы Армения удостоилась большего внимания в формате Восточного партнерства.