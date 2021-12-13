Понедельник, 13 Декабря 2021 21:51

АрмИнфо.Работы по возвращению армянских пленных из Азербайджана продолжаются. Об этом 13 декабря в ходе пресс-конференции в Ереване заявил представитель Армении в ЕСПЧ Егише Киракосян.

По его словам, параллельно обращению в Международный суд ООН, армянская сторона продолжает процесс в рамках ЕСПЧ. "Несколько дней назад были представлены новые доказательства и принято новое решение о применении промежуточных мер, суд потребовал у Азербайджана данные об удерживаемых лицах. Поставлены конкретные сроки для этого. Мы нашу работу продолжаем", - заверил Киракосян.

На уточнение журналистов, почему всё же Гаагский суд не обязал Азербайджан вернуть пленных, правозащитник отметил, что суд посчитал вопрос относящимся к сфере международного гуманитарного права, а не конвенции по предотвращению всех видов расовой дискриминации.

"Армянская сторона представила много доказательств о царящей в Азербайджане атмосфере, в том числе решение ЕСПЧ по делу об убийстве Гургена Маркаряна. Настаивала на том, что пребывание армян в Азербайджане уже угрожает жизни. Суд посчитал, что право на возвращение в рамках конвенции не предусмотрено, а такой механизм есть в международном гуманитарном праве, однако на этом основании не было возможности обратиться в суд ООН. Мы знали, что с правовой точки зрения такой сценарий был возможен, но не могли не поднять вопрос. Вопрос возвращения пленных и заложников остается на повестке и все средства должны быть использованы", - заверил Киракосян, при этом отказавшись назвать данные о количестве армянских пленных удерживаемых в Азербайджане.

По его словам, в суд были представлены данные как о подтвержденном азербайджанской стороной числе пленных, так и не подтвержденных, так как есть данные, что они находятся в Азербайджане, однако, он не считает правильным озвучивать цифру.

Вместе с тем он детально рассказал о судебном решении, опубликованном Гаагским международным судом 7 декабря о промежуточной мере в отношении Азербайджана по обращению РА. При это он назвал вердикт победой и призвал воздержаться от максималистского подхода к решениям международных судебных инстанций.

Отметим, что 7 декабря Международный Суд ООН в Гааге вынес постановление по делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Армения против Азербайджана).

Сообщается, что Суд обязал Азербайджан защищать армянских военнопленных и гражданских лиц, содержащихся под стражей, от насилия и телесных повреждений, а также обеспечивать их безопасность и равенство перед законом. В постановлении также подчеркнута необходимость предотвращения любой дискриминации или разжигания расовой ненависти в отношении армян, в том числе со стороны официальных лиц и государственных учреждений.

Суд также постановил предотвращать и наказывать все акты вандализма и осквернения армянского культурного наследия, включая, помимо прочего, церкви, памятники, достопримечательности, кладбища и артефакты.

Вместе с тем, Гаагский суд обязал Армению и Азербайджан воздерживаться от любых действий, которые могут спровоцировать дальнейшее обострение конфликта (спора).

Сообщается, что Суд еще не вынес решения по встречному иску Азербайджана о нарушениях того же антидискриминационного договора ООН. В деле "Азербайджан против Армении". Суд обязал Республику Армения принять все необходимые меры для предотвращения разжигания и пропаганды расовой ненависти, в том числе со стороны организаций и частных лиц на ее территории, направленных против лиц азербайджанского происхождения.

Напомним, что Республика Армения в сентябре 2021 года подала иск в Международный суд ООН, обвинив Азербайджан в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).

В заявлении армянская сторона подчеркивала, что на протяжении десятилетий Азербайджан подвергал армянcкий народ расовой дискриминации, и что в результате спонсируемой государством ненавистнической политики в отношении армян, последние подвергались массовым убийствам, пыткам и другим преступлениям.

Кроме того, в заявлении говорится, что эти нарушения вновь вышли на первый план в ходе конфликта, инициированного азербайджанской стороной в сентябре 2020 года, которая в очередной раз грубо нарушила Конвенцию (CERD).

Даже после окончания военных действий, прекращения режима огня, которое вступило в силу 10 ноября 2020 года, Азербайджан продолжал осуществлять убийства, пытки и другие преступления в отношении армянских военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. В заявлении обозначено, что Азербайджан несет ответственность за нарушение Конвенции, включая статьи 2, 3, 4, 5, 6 и 7.