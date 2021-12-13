Понедельник, 13 Декабря 2021 21:31

АрмИнфо.Визит французского писателя, публициста, обозревателя газеты "Le Figaro" кандидата в президенты Франции Эрика Земмура в Армению не случаен. Такого мнения придерживаются в Центральном комитете АРФ "Дашнакцутюн" Западной Европы.

"Визит Земмура в Армению 11-15 декабря не является нейтральной инициативой политика, который выражая обеспокоенность сегодняшним положением армянского народа и касаясь трагической истории геноцида 1915 года, пытается использовать армянскую общину исключительно в своих личных целях. Не ошибитесь! Его поддержка "Ай дат" и Арцаха служит лишь оправданием его расистского и неизбирательного осуждения в отношении всех мусульман ("Великая подмена")", - предупредили в АРФД.

Вместе с тем в "Ай дат" считают, что нельзя забывать и тот факт, что близкий друг, советник Земмуара - правозащитник Оливье Парто является адвокатом Азербайджана. В АРФД напомнили, что именно Парто подал иск в суд на соглашения о дружбе, подписанные между городами Арцаха и Франции.

"Оливье Парто также является адвокатом Максима Куена, активного посредника в антиармянской политике Турции. Напомним также, что Земмур выступал против так называемых законов "Памяти", что также означает против признания Геноцида армян, Жертвы Геноцида армян 1915 года и арцахских войн не могут служить мечтам о "цивилизованной войне" между исламом и христианством.

АРФД не примет того, чтобы наша история и культура, наша диаспора и народ Армении использовались и служили расистским и высшим интересам", - отметили в АРФД.

Отметим, что Земмуар уже в Ереване. Он уже успел выложить в Твиттер фотографию с видом на гору Арарат, а также кадры с посещения мемориала Геноцида армян.