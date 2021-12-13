Понедельник, 13 Декабря 2021 16:02

АрмИнфо.Формат платформы "3+3" по Южному Кавказу дает возможность для диалога между странами региона. Об этом в беседе с журналистами 13 декабря заявил посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

"По итогам этого заседания было краткое заседание МИД. Я думаю, что оно достаточно понятно отражает наше отношение к этому региональному формату. Это возможность обсудить те вопросы, которые интересуют всех. Мы видим добавленную стоимость этого формата в том, чтобы дать возможность для диалога обмена мнениями по тем вопросам, которые интересуют все страны региона", - сказал Копыркин, выразив убеждение, что этот формат может добавить позитива во взаимоотношениях между странами региона.

Касаясь деятельности российских миротворцев в Нагорном Карабахе, посол вновь указал на важную роль их деятельности в то, чтобы люди жили с ощущением безопасности, с ощущением того, что у них есть будущее в этом регионе.

Отметим, что 10 декабря в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. В МИД РФ отметили, что представители Грузии, которые также были приглашены, воздержались от участия во встрече.

В МИД РФ сообщили, что в ходе заседания были обсуждены перспективы развития многопланового регионального сотрудничества. "Условлено сфокусировать работу платформы на практических вопросах, представляющих интерес для всех ее участников. В числе таковых - меры по повышению доверия, взаимодействие в торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной областях, противодействие общим вызовам и угрозам. Представители пяти стран выразили заинтересованность в присоединении к работе платформы Грузии, для которой "дверь" остается открытой". Участники встречи также обсудили планы работы на будущее с "возможным подключением профильных министерств и ведомств", - говорилось в сообщении МИД РФ.