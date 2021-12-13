Понедельник, 13 Декабря 2021 14:22

АрмИнфо. Мэрия Еревана и бастующие водители договорились.

Как рассказал один из водителей журналистам, столичная мэрия пошла им на встречу практически по всем вопросам. Он отметил, что им обещано повышение зарплат, решение вопросов, связанных с туалетами, а также у них будет возможность беспрепятственного проезда по первой полосе.

Как ранее сообщало АрмИнфо, сегодня, с раннего утра в городе был транспортный коллапс. Ряд автобусов не вышли в рейс, вследствие чего граждане не смогли своевременно добраться до пунктов назначений. В мэрии Еревана сообщили, что бастующие водители требовали улучшения условий труда, в частности повышения заработной платы.

"Сейчас, муниципалитет выплачивает водителям общественного транспорта чистую (с вычетом налогов) заработную плату в размере около 260 000 драмов за 15 рабочих дней. По нашей информации, некоторые водители также требуют вернуться к прежней "плановой" системе оплаты, когда водитель получал минимальную зарплату и "черный" доход от проезда. Власти города решительны в вопросе транспортной реформы, и продолжат осуществлять последовательные шаги по предоставлению качественных транспортных услуг населению и в направлении деятельности в сфере законности. При этом мы постоянно улучшаем условия труда водителей и продолжим это делать. Такой саботаж недопустим и не может дать результатов", - подчеркнул столичный муниципалитет. В мэрии Еревана также принесли гражданам свои извинения за доставленные неудобства.

Меж, тем некоторые армянские СМИ считают, что забастовка водителей имела политический подтекст, и последовала сразу после того, как накануне в газете семье премьер-министра РА Никола Пашиняна появилась статья о том, что действующий мэр Еревана Айк Марутян больше не является ярым представителем партии власти "Гражданский договор" и заигрывает с бывшими властями.

Примечательно также, что именно накануне мэр Еревана Айк Марутян лично принял участие в запуске в рейс 210 новых 6-метровых автобусов, призванных улучшить качество общественного транспорта Еревана, которое находится в удручающем состоянии. Таким образом, Марутян выполнил одно из главных своих предвыборных обещаний.