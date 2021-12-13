Понедельник, 13 Декабря 2021 14:16

АрмИнфо. Короткометражный анимационный фильм армянского режиссера Давида Бабаяна ''Сон Кафки" вошел в официальную программу Лос- Анжелесского кинофестиваля Film Maudit 2.0. Об этом режиссер сообщил на своей странице в Фейсбук.

Отметим, что фильм был снят . Сценарист и режиссер картины - Давид Бабаян, продюсер - Армине Арутюнян, художник фильма - Гагик Бабаян, композитор- Андраник Берберян, звукооператор - Тигран Кузикян.

Сам кинофестиваль Film Maudit 2.0 вдохновлен французским авангардным режиссером и писателем Жаном Кокто, который в 1949 году создал оригинальный Festival du Film Maudit (буквально <проклятые фильмы>), призванный прославлять забытые, шокирующие и экспериментальные фильмы.

В этом году Film Maudit 2.0 пройдет с 12 по 23 января 2022 года, на котором будут представлены свыше 100 фильмов из более чем 20 стран, включая фильмы, которые редко, если вообще когда- либо, демонстрируются на фестивалях. В основном, это работы, затрагивающие табуированные темы, посвященные социально-политическим вопросам, и бросают вызов традиционным художественным представлениям и сексуальным нравам. Напомним, что короткометражный анимационный фильм <Сон Кафки> Давида Бабаяна был выбран и в конкурсную программу Латвийского ежегодного фестиваля .