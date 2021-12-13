Понедельник, 13 Декабря 2021 12:39

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявляет, что риторика о "предательстве власти" - лишь эпизод гибридной войны, тщательно проработанной и отточенной годами со стороны некоторых сил. Об этом он написал на своей странице Facebook.

Пашинян отметил, что даже в 2018 году, еще не успев прочитать переговорные документы по Нагорному Карабаху в статусе премьера, эти же силы шептали, что новая власть готовится сдать Карабах. И эта мысль постепенно, шаг за шагом вводилась в оборот, подчеркнул премьер. "Цель была одна, что когда/если настанет время защиты Арцаха и Армении силой оружия, то мысль о том, что вся эта борьба и война бессмысленны, обо всем договорились в верхах, "земли сданы", выглядела бы достоверной, и с помощью этих тезисов сломить сопротивляемость страны, мотивацию и волю солдата, а до возможной войны - ослабить переговорные позиции страны", - написал глава правительства РА.

По мнению Пашиняна, подобные комбинации строятся в тесном сотрудничестве с внутренними и внешними силами, и люди, формирующие подобные положения, не всегда понимают, в чем участвуют, так как все это преподносится под соусом "патриотизма". "Однако узкие круги в верхушке этой "пирамиды" не могут не знать о собственной миссии, основанной на взаимовыгодном сотрудничестве с внешними силами. Внешним силам - территории, внутренним - власть. В 2020-2021 гг. первая часть получилась, вторая - нет. Но как видим, внутренние "патриоты" никак не успокаиваются, поскольку их внешние партнеры не считают миссию завершенной", - отметил он.

При этом Пашинян считает уместной критику в адрес правительства и госучреждений, о том, почему они не предотвращают все это. "Конечно, есть множество факторов и в первую очередь уровень состоятельности госинститутов", - заметил премьер. В этом контексте он назвал развитие государственности и госинститутов, ключевой задачей властей, что, по убеждению Никола Пашиняна, "является единственный гарантией нашего будущего".