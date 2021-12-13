Понедельник, 13 Декабря 2021 12:30

АрмИнфо. Следственный комитет сообщает об аресте ряда военнослужащих за бегство с боевых позиций во время вторжения азербайджанских ВС 16 ноября в Сюникской области РА.

Так, согласно информации СК РА, 16 ноября в 11:30 азербайджанские военнослужащие совершили нападение на три армянские позиции на участке Килисали-Ишханасар в Сюнике. Во время нападения ответственный позиции, старший и двое дозорных нарушили боевой устав и правила боевого дежурства.

В частности, военнослужащие дежурных позиций, узнав об атаке противника, имея полномочия на то, чтобы обезвредить и обезоружить солдат противника, атаковавших боевую позицию, пытались договориться с военнослужащими противника, вторгшимися на территорию, охраняемую боевой позицией.

"Личный состав позиции, вместо проведения вышеуказанных действий, оставили свой пост и обратились в бегство, после чего военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана вторглись на суверенную территорию Республики Армения, а боевые позиции перешли под контроль противника. Еще 24 военнослужащих ВС Армении попали в окружение и были пленены.

Тела троих из них - Гургена Саркисяна, Артура и Мартиросяна и Давида Амиряна 17 и 20 ноября 2021 года были переданы армянской стороне, 7 военнослужащих (в том числе указанные 4 человека) были возвращены 26 ноября и 4 декабря, местонахождение 14 военнослужащих до сих пор неизвестно", - говорится в сообщении следственного органа.