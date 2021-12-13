Понедельник, 13 Декабря 2021 12:09

АрмИнфо.За минувшие сутки в Армении провели 3 619 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась всего у 66 человек (1,8%), при этом выздоровело 438, скончалось - 17.

В результате, число активных случаев коронавируса в Армении снизилось до 7476. С момента вспышки пандемии в стране было проведено 2 461 381 тест на коронавирус, из коих выявили 342 604 случая (13,9%), выздоровело 325 832 человека (95,1%), скончалось - 7 819 (2,2%).