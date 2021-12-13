Понедельник, 13 Декабря 2021 11:56

АрмИнфо.Сегодня из-за часто возникающих проблем очень сложно расслабиться и нормально отдохнуть. Пребывание под постоянной психологической нагрузкой негативно сказывается на физическом и эмоциональном состоянии. Чтобы достичь внутренней гармонии, нужно научиться уходить от отрицательных эмоций и плохих мыслей. Ознакомьтесь с четырьмя лучшими техниками расслабления, которые позволят быстро и легко избавиться от стресса.

1. Правильное дыхание

Дыхание – естественный процесс, но в зависимости от того, как вы его выполняете, зависит общее самочувствие и даже интеллектуальное состояние организма. Научитесь правильно дышать:

займите удобное горизонтальное положение;

закройте глаза;

забудьте обо всем и сконцентрируйте внимание только на вдохах и выдохах;

втяните воздух, ощутите его легкую прохладу и задержите дыхание;

выдохните и прочувствуйте тепло.

Для обогащения организма кислородом такое упражнение повторите не менее 30 раз. Дыхательная гимнастика способствует снижению частоты сердечных сокращений, приведению нервов в порядок.

2. Мышечная релаксация

Полностью расслабиться многим удается только во время массажа. Однако даже в домашних условиях при выполнении несложных упражнений можно снять мышечные спазмы, успокоиться и позволить телу расслабиться. Техника предполагает поочередное приведение в движение отдельных мышц:

повороты головы в стороны;

максимальное открытие рта;

напряжение и расслабление губ;

открывание и зажмуривание глаз;

наклоны туловища;

втягивание и выпячивание живота;

напряжение и расслабление ягодичных мышц;

сжатие кулаков.

3. Визуализация

Эта техника является мощнейшим инструментом, оказывающим сильное воздействие на сознание человека. Для снятия напряжения займите удобное положение, закройте глаза, сделайте глубокий вдох и выдох. После этого в своем воображении нарисуйте приятную картинку, представьте себя в том месте, где вы мечтаете побывать. Ощутите нежное прикосновение ветерка, прекрасные звуки природы. Максимально погрузитесь в такое состояние и оставайтесь в нем на протяжении 20–30 минут. В реальность возвращайтесь медленно, детализируя обстановку, и в завершение откройте глаза.

4. Вхождение в альфа-состояние

Мозг человека способен работать на четырех уровнях, отличающихся частотой волн и отвечающих за различные виды деятельности:

бета – активная работа и мышление;

альфа – состояние покоя, расслабленности, мечтания;

тета – вхождение в медитацию;

дельта – погружение в глубокий сон.

Для погружения в альфа-состояние займите удобное положение, медленно посчитайте в обратном порядке от 3 до 1. Начните перечислять желаемые состояния. При мысленном произношении очередной фразы выполняйте глубокий вдох. Такая техника очень похожа на самогипноз. Можно также приобрести наушники на АЛЛО, и в сопровождении любимой музыки будет проще расслабляться и погружаться в мечтания.

Овладев такими техниками, можно научиться эффективно контролировать работу мозга, избегать стрессовых ситуаций и быстро достигать мышечного расслабления.