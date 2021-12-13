Понедельник, 13 Декабря 2021 11:42

АрмИнфо. Сегодня, с раннего утра ряд автобусных маршрутов общественного транспорта не работают из-за бойкота водителей. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря мэрии Еревана Акопа Карапетяна.

По его словам, водители требуют улучшения условий труда, в частности повышения заработной платы.

"Сейчас, муниципалитет выплачивает водителям общественного транспорта чистую (с вычетом налогов) заработную плату в размере около 260 000 драмов за 15 рабочих дней.

По нашей информации, некоторые водители также требуют вернуться к прежней "плановой" системе оплаты, когда водитель получал минимальную зарплату и "черный" доход от проезда.

Власти города решительны в вопросе транспортной реформы, и продолжат осуществлять последовательные шаги по предоставлению качественных транспортных услуг населению и в направлении деятельности в сфере законности. При этом мы постоянно улучшаем условия труда водителей и продолжим это делать. Такой саботаж недопустим и не может дать результатов", - подчеркнул Карапетян.

Вместе с тем он подчеркнул, что соответствующие подразделения столичной мэрии осуществляют необходимые шаги по разрешению ситуации и восстановлению естественной деятельности общественного транспорта.

В мэрии Еревана также принесли гражданам свои извинения за доставленные неудобства.

Отметим, что с раннего утра в городе транспортный коллапс. Ряд автобусов не вышли на линии, вследствие чего граждане не могут своевременно добраться до пунктов назначений. Бастующие водители требуют встречи с мэром Еревана.