Понедельник, 13 Декабря 2021 11:40

АрмИнфо.В Ереване с раннего утра очередной транспортный коллапс. Общественный транспорт работает с перебоями, на остановках большое скопление людей. Люди не могут добраться до работы и учебы. На дорогах столицы в основном курсируют "ГАЗели", автобусов практически нет.

Как рассказал в беседе с АрмИнфо пресс-секретарь Мэри Еревана Акоп Карапетян, перебои с работой столичного транспорта возникли из-за забастовки группы водителей. "Группа водителей объявила забастовку. О причинах и дальнейших действиях сообщу чуть позже после уточнения некоторых деталей", - пообещал Карапетян.

Меж, тем как стало известно корреспонденту АрмИнфо, водители ряда автобусов не вышли на транспортные линии, собрались в автобусном парке на ул. Тевосяна и требуют встречи с мэром Еревана Айком Марутяном. Причины забастовки пока неизвестны.

Примечательно, что вчера на столичную транспортную линию были введены новые 6- метровые автобусы в количестве 210 штук, которые призваны улучшить качество изношенного общественно транспорта Еревана.