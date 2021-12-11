Суббота, 11 Декабря 2021 12:59

АрмИнфо. Исполнительный орган Республиканской партии Армении (РПА) в пятницу провел заседание под председательством лидера партии, третьего президента РА Сержа Саргсяна.

"Были обсуждены текущие вопросы, а также касающиеся избрания делегатов очередного - 17-го съезда партии, расширения списка международных партнеров РПА и проекты документов для обсуждения на съезде", - сообщили в пресс-службе Республиканской партии.

Дата и время проведения съезда не сообщается. Отмечается, что съезд пройдет с максимальным соблюдением противоэпидемических правил.

Напомним, перед внеочередными выборами в парламент РПА сформировала блок "Честь имею" с партией "Отечество", возглавляемой экс-главой СНБ РА Артуром Ванецяном. По итогам выборов 20 июня 2021 года Национальное собрание 8-го созыва состоит из 107 депутатов. Правящая партия "Гражданский договор" представлена 71 депутатом, оппозиционный блок "Айастан" ("Армения"-ред.) получил 29 мандатов, у блока "Честь имею" с 7 мандатов. Накануне депутат фракции ЧИ, бывший глава Контрольной палаты Ишхан Закарян сообщил о выходе из блока.