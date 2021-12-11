Суббота, 11 Декабря 2021 12:58

АрмИнфо.В одной из воинских частей, дислоцированных на южном направлении Армении, накануне около 19:30 по предварительным данным, в результате произведенного сослуживцем выстрела, смертельное огнестрельное ранение получил солдат срочной службы, рядовой Сеник Ашотович Арзуманян (2002 года рождения), сообщает пресс-служба МО РА.

Отмечается также, что еще двое военнослужащих ранены. Их жизни ничего не угрожает. "Для полного выяснения обстоятельств происшествия ведется следствие", - сообщили в Минобороны.

Накануне вечер оборонное ведомство РА сообщало, что в ходе противодействия наступательным действиям, предпринятым 10-го декабря подразделениями ВС Азербайджана на востоке Армении (Гегаркуникская область), погиб военнослужащий срочной службы N-ской части Минобороны Армении, рядовой Ваге Вагаршакович Манасерян (2002 года рождения). Еще восемь военнослужащих получили ранения. Состояние шестерых солдат оценивается как тяжелое, двух других, соответственно, как среднее и легкое, отметили в МО РА.