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АрмИнфо.В одной из воинских частей, дислоцированных на южном направлении Армении, накануне около 19:30 по предварительным данным, в результате произведенного сослуживцем выстрела, смертельное огнестрельное ранение получил солдат срочной службы, рядовой Сеник Ашотович Арзуманян (2002 года рождения), сообщает пресс-служба МО РА.
Отмечается также, что еще двое военнослужащих ранены. Их жизни ничего не угрожает. "Для полного выяснения обстоятельств происшествия ведется следствие", - сообщили в Минобороны.
Накануне вечер оборонное ведомство РА сообщало, что в ходе противодействия наступательным действиям, предпринятым 10-го декабря подразделениями ВС Азербайджана на востоке Армении (Гегаркуникская область), погиб военнослужащий срочной службы N-ской части Минобороны Армении, рядовой Ваге Вагаршакович Манасерян (2002 года рождения). Еще восемь военнослужащих получили ранения. Состояние шестерых солдат оценивается как тяжелое, двух других, соответственно, как среднее и легкое, отметили в МО РА.
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|Против властей Армении ведется гибридная война, считает Пашинян
|От выстрела сослуживца погиб солдат-срочник ВС Армении
|Армения привержена укреплению демократии посредством усиления демократических институтов: Пашинян на "Саммите за демократию"
|ЕС инвестирует 4 миллиона евро в новый проект технической помощи в Армении совместно с ЮНИДО
|В Банке ВТБ Армения можно оплатить налог на имущество онлайн
|Французское агентство развития продолжит активную инвестиционную деятельность в Армении: Посол
|В Ашхабаде состоялась презентация онлайн-выставки, посвящённой Дню Нейтралитета Туркменистана.
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|При поддержке Евросоюза в Армении будет действовать сильная коалиция по защите прав людей с ограниченными возможностями
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|Минобороны Армении сообщило о гибели военнослужащего в результате агрессии противника на границе
|Парламент Арцаха обратился к странам-сопредседателям МГ ОБСЕ
|Минобороны Армении сообщило об атаке ВС Азербайджана армянских позиция на восточных рубежах страны
|Отказ от вакцинации или сдачи ПЦР-теста в Армении влечет за собой увольнение работника
|Депутат: Армен Чарчян чуть позже будет выпущен на свободу
|Освободительное движение требует от МИД Армении ответа на вопрос о будущем статусе Арцаха
|В Москве состоялась встреча замглав МИД России и Армении
|Официально: Ишхан Закарян покинул ряды фракции "Честь имею"
|Глава МИД Армении и Генсек МОФ обсудили подготовку к 18-му саммиту Франкофонии в Тунисе
|В Армении подтвердилось 347 новых случаев заражения коронавирусом, при этом выздоровело 1208 человек
|СК Армении ходатайствовал об аресте 5 из 10 армянских военнослужащих, возвращенных из азербайджанского плена
|Бывший главный советник премьер-министра назначен министром окружающей среды Армении
|Степанакерт выступил с заявлением в связи с 30-летием проведения в Арцахе референдума о независимости
|Омбудсмен Армении напомнил Генсеку СЕ о необходимости доступа международных структур в Арцах
|Планета Шелезяка: бетонизация и опустынивание Еревана
|В результате провокации азербайджанских ВС двое армянских военнослужащих получили легкие огнестрельные ранения
|Конституционный суд вынес решение по делу арестованных депутатов фракции "Айастан"
|Теперь уже официально: Романос Петросян снят с должности министра окружающей среды и назначен главой Госконтрольной службы
|Захарова опровергла информацию об отзыве российского посла в Армении
|В России считают исчерпанным инцидент, связанный с высказываниями спикера парламента Армении
|Армянские журналисты выразили свое отношение к угрозам в адрес своего коллеги
|Подразделения ВС Азербайджана ведут интенсивный огонь по армянским боевым позициям в Гегаркуникской области
|Москва: Грузия также была приглашена на "3+3", однако воздержалась от участия во встрече платформы
|Захарова о предстоящей встрече Алиев-Пашинян: Приветствуем любые инициативы, способствующие нормализации отношений между Ереваном и Баку
|Пашинян уволил главу Госконтрольной службы и главного советника: последнему пророчат должность министра
|Армения и Сербия обсуждают перспективы сотрудничества в культурной сфере
|Правительство Армении дало "зеленый свет" объединённой системе связи ВС государств - участников СНГ
|МИД: Армения будет и впредь последовательно работать над повышением осведомленности о прошлых геноцидах
|USAID запустил в Армении новый проект по развитию рынка труда
|Опрос MPG: Больше всего армянскую общественность беспокоит вопрос безопасности
|Опрос MPG <Никол vs Ньютон>: Доверие к премьер-министру за 3 года упало, ожидания после революции не оправдались, но на выборах проголосуют за Гражданский договор
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Антикоррупционный комитет Армении нашел доказательства для привлечения Владимира Гаспаряна к ответственности
|АРФД о ситуации в Варденисе: Власть пытается повлиять на результат выборов с помощью правоохранительной системы
|Герасимов рассказал о приоритетах деятельности российских миротворцев в Нагорном Карабахе
|Российский эксперт: Сочи - свидетельство расценивания Москвой Брюсселя как покушения на ее монополизм в Карабахе
|Российский эксперт: Москва в отличие от Брюсселя может предлагать военно- политические развязки
|МИД: Грузия не будет представлена на заседании формата "3+3"
|МККК предоставит 6500 жителям приграничных районов Армении единовременные денежные выплаты в размере 280 тысяч драм
|АРАРАТБАНК профинансирует столовую детского сада для армянских детей – репатриантов из Сирии
|Депутат об убийстве противником армянского военнослужащего под Шуши: Нужно кардинально изменить подходы к ведению боевого дежурства
|Мурадов пообещал вернуть всех армянских военнопленных
|Турция анонсировала дату первой встречи в формате "3+3"
|Вражеские силы обстреляли боевые позиций ВС Армении в восточном направлении армяно-азербайджанской границы
|В Армении подтвердилось 300 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 202 человека
|Читать больше
|Эксперт: Пашинян совершил ошибку и не факт, что она не повторится
|Политолог: Особых надежд с участием Пашиняна в "Саммите за демократию" в США никто не связывает
|Российский эксперт: Сочи - свидетельство расценивания Москвой Брюсселя как покушения на ее монополизм в Карабахе
|Российский эксперт: Москва в отличие от Брюсселя может предлагать военно- политические развязки
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