Суббота, 11 Декабря 2021 12:57

АрмИнфо. Премьер-министр Армени Никол Пашинян накануне выступил с речью на виртуальном "Саммите за демократию", инициированном президентом США Джо Байденом.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян, в частности, отметил, что граждане РА не недооценивают ценность демократического управления. "Мы боролись за это на протяжении всей своей современной истории. Проголосовав за независимость в 1991 году, мы также восстановили многопартийную систему и рамки политических прав, призванные усилить потенциал отдельного гражданина", - заявил он.

По словам Пашиняна, за последние три года армяне дважды предпочли демократию авторитаризму. "В первый раз это было в 2018 году, после ненасильственной бархатной революции и последовавших за ней свободных и справедливых внеочередных выборов, во второй раз - в 2021 году, после разрушительной войны. Армяне снова пошли на выборы, чтобы подтвердить, что мы не вернемся к прошлому. Действительно, демократия - это непрерывный труд, который находится в действии", - глава армянского кабмина, добавив, что Армения привержена укреплению демократии посредством усиления демократических институтов.

Он отметил, что власти республики планируют провести реформы управления и политику, которая укрепит доверие как в Армении, так и среди ее партнеров за рубежом. Так, по его словам, РА к 2026 году в Показателе качества государственного управления Всемирного банка планирует подняться с 50 до 60 пункта и с 49 до 60 пункта в Индексе восприятия коррупции Transparency International. "Мы также считаем, что противодействие изменению климата является основополагающим элементом демократического управления, и привержены созданию энергетического сектора с низким уровнем выбросов и динамичной зеленой экономики", - указал премьер.

В своем стремлении укрепить свою демократию, по словам Пашиняна, РА сталкивается со множеством вызовов. "Самый большой вызов для нас - это военные угрозы в отношении нашей безопасности. Еще один вызов - это борьба за демократию дома. Этот вызов усугубляется, когда угрозы исходят из-за пределов наших границ. Если мы хотим восстановить привлекательность демократии во всем мире, нам необходимо объединить усилия, чтобы вместе противостоять этим вызовам. Армения полна решимости внести свой вклад в глобальную миссию по укреплению демократии, и мы надеемся, что мы не одиноки в этом", отметил он.

Напомним, что на открытии "Саммита за демократию" президент США Джо Байден объявил "Инициативу демократического обновления". На новую "Инициативу демократического обновления" Джо Байдена пойдет в общей сложности $424,4 млн. Средства будут выделяться по линии Госдепа, входящего в его структуру Агентства США по международному развитию (USAID) и Минфина США. Инициатива содержит пять основных направлений: поддержка свободных и независимых СМИ, борьба с коррупцией, содействие тем, кто проводит демократические реформы, продвижение "технологий для демократии", защита свободных и честных выборов и политических процессов.

"Саммит демократий" прошел 9-10 декабря 2021 года. США пригласили на него 110 стран, но не Россию и Китай. Участники мероприятия затронули такие темы, как защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и уважение прав человека.