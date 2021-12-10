Пятница, 10 Декабря 2021 19:09

АрмИнфо. Накануне Европейский Союз подписал Соглашение с Организацией по промышленному развитию ООН (UNIDO) о предоставлении технической помощи Армении на сумму 4 миллиона евро в области стандартизации и метрономии.

<Мы рады поддерживать устойчивое экономическое развитие Армении. Средства будут направлены на улучшение безопасности пищевых продуктов и здоровья, смягчение последствий изменения климата и забота об окружающей среде. Это в свою очередь повысит торговую конкурентоспособность и эффективность армянской экономики в рамках целей, обозначенных в Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве - CEPA>, - отметил глава отдела сотрудничества Представительства ЕС в Армении Франк Хесс,

Проект призван поддержать модернизацию метрологической системы Армении через институциональное усиление национального органа по стандартизации и метрологии, совершенствуя систему законодательства, регулирования и управления в соответствии с международными рекомендациями и передовой практикой. Проект также призван расширить участие Армении в международном и региональном метрологическом сообществе, а также укрепить взаимодействие с Европейской ассоциацией метрологических институтов (EURAMET).

Проект поможет создать 4 калибровочные лаборатории путем закупки, установки и ввода в эксплуатацию эталонов, измерительных приборов и оборудования, необходимых для развития калибровочных и измерительных возможностей, и подготовки их к международной аккредитации. В результате заинтересованным сторонам будут предоставлены устойчивые и международно признанные метрологические услуги.

Реализуя эту помощь, Армения сможет эффективно использовать

преимущества CEPA, улучшить качество товаров, производимых в Армении,

и обеспечить международное признание тестов, проведенных в Армении,

что приведет к увеличению торговли с ЕС и другими зарубежными

рынками.

Преимущества инфраструктуры качества (QI) не ограничиваются торговлей; надежный QI также вносит свой вклад в другие области, включая, помимо прочего, безопасность пищевых продуктов, здоровье, изменение климата и окружающую среду. Тем самым ЕС поддерживает Армению и укрепляет стратегический и технический потенциал правительства Армении по планированию и осуществлению структурных реформ, - было сказано на презентации проекта.