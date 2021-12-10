Пятница, 10 Декабря 2021 18:34

АрмИнфо.Банк ВТБ Армения предлагает физическим лицам осуществлять выплаты по налогу на имущество посредством современной единой онлайн системы управления доходами общин.

Клиенты, желающие оплачивать налог за движимое и недвижимое имущество, смогут в филиалах Банка ВТБ Армения моментально получать совокупную информацию о сумме задолженности, указав только номер социальной карты, и оплачивать налог на имущество как за один, так и за все объекты имущества, принадлежащие клиенту.

Оплата налога на имущество доступна для всех объектов движимого и недвижимого имущества, зарегистрированных в городе Ереван и во всех регионах Армении.

Важное преимущество для клиентов-плательщиков в том, что система управления доходами общин доступна всем муниципалитетам РА, и после оплаты налога в Банке ВТБ Армения посредством единой системы, клиенту нет необходимости дополнительно представлять общине квитанцию ​​об осуществленной оплате, так как выплата в режиме онлайн моментально отражается в системе.

Подробную информацию об услуге можно получить в филиалах Банка ВТБ Армения или позвонив в Контактный центр по номеру 87-87.