Пятница, 10 Декабря 2021 18:32

АрмИнфо. Министр финансов Тигран Хачатрян 10 декабря принял делегацию во главе с послом Франции Анн Луйо. На встрече присутствовали региональный директор Французского агентства развития (ФАР) Рафаэль Жозан, а также представители посольства и агентства.

Как сообщает пресс-служба Минфина, Хачатрян подчеркнул важность развития сотрудничества с Францией, особенно в процессе реализации реформ, предложенных правительством. Министр представил основные положения правительственной программы, а также подчеркнул возможности развития двусторонних отношений в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС. В

Анн Луйо, в свою очередь, отметила, что готова к тесному сотрудничеству с правительством Республики Армения в реализации двусторонних программ, дальнейшем развитии армяно-французских отношений и расширении экономических связей между двумя странами. Посол подчеркнул, что Французское агентство развития продолжит активную инвестиционную деятельность в Армении, особенно в направлении улучшения инфраструктур.

Рафаэль Жозан представил ход выполнения программ ФАР в Армении, а также выразил готовность провести работы по разработке новых программ в соответствии с реформами, предложенными правительством Армении в будущем.

Как говорится на официальном сайте Минфина РА, Французское агентство развития (ФАР) было основано в 1998 году. Оно является оператором двустороннего развития финансового механизма Французской Республики. Находясь под ведомством Министерств иностранных дел, Экономики и финансов, Заморских территорий и внутренних дел Франции, Агентство является торгово-промышленным государственным учреждением, и в развитых странах, и во французских заморских территориях борется с бедностью и способствует экономическому росту.

Эффективное сотрудничество Республики Армения с ФАР началось еще с 2012 года. Портфель ФАР в Армении составляет 125.5 млн евро. В рамки осуществляемого сотрудничества включены следующие программы:

- 12-го июня 2013 года между Правительством Республики Армения и Французским агентством развития было подписано финансовое соглашение

на сумму в 500.000 евро, в рамках которого предусмотренные грантовые средства были использованы для реализации ряда инфраструктурных проектов с целью проведения исследований результативности.

- 19-го декабря 2013 года между "Национальной ипотечной компанией" РКО ЗАО Армении и Французским агентством развития в рамках кредитного соглашения на предоставленные Французским агентством развития

программные кредитные средства в размере 10 млн евро Национальная ипотечная компания рефинансировала ипотечные кредиты, предоставленные своими партнерами - финансовыми учреждениями.

- 26-го января 2016 года с целью финансирования строительства водохранилища в Веди Французское агентство развития выделило

Республике Армения кредит в размере 75 млн евро, в рамках которого планируется построить водохранилище объемом в 26 млн3, а полная реализация программы даст возможность облегчить дефицит воды в Араратской долине, а также перейти от механического орошения к системе подачи самотеком, что, в свою очередь, приведет к экономии электроэнергии.

В рамках подписанного кредитного соглашения от 30-го ноября 2016 года между Правительством Республики Армения и Французским агентством развития, в размере 40 млн евро, в качестве поддержки бюджета, в рамках выполнения условий кредитования, были осуществлены реформы фискальной и социальной сфер, в области стимулирования стабильности окружающей среды и укрепления конкурентоспособности.