АрмИнфо .По случаю празднования Дня нейтралитета Туркменистана в интернет-пространстве запущена вторая виртуальная выставка, освещающая экономические достижения страны. Посетить онлайн-выставку можно из любой точки Земного шара, для этого достаточно перейти по следующей ссылке: https://virtualexpo.gov.tm/tm/index.html Визуальная навигация предлагает совершить 3D тур по залам Торгово-промышленной палаты, где расположились стенды участников смотра. Каждый стенд сопровождает – видеоролик, информационный буклет и визитная карточка экспонентов (на туркменском, английском и русском языках). По традиции организатором выставочного проекта выступает Торгово-промышленная палата в партнёрстве с министерствами, ведомствами и частными предприятиями Туркменистана. Целью смотра является демонстрация производственного и промышленного потенциала, привлечение инвесторов, расширение возможностей внутренней и внешней торговли, а также расширение сотрудничества и установление деловых отношений между предпринимателями. Виртуальная выставка будет доступна в течение месяца.

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