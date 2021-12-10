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 Пятница, 10 Декабря 2021 18:30

В Ашхабаде состоялась презентация онлайн-выставки, посвящённой Дню Нейтралитета Туркменистана.

В Ашхабаде состоялась презентация онлайн-выставки, посвящённой Дню Нейтралитета Туркменистана.

АрмИнфо.По случаю празднования Дня нейтралитета Туркменистана в интернет-пространстве запущена вторая виртуальная выставка, освещающая экономические достижения страны.

Посетить онлайн-выставку можно из любой точки Земного шара, для этого достаточно перейти по следующей ссылке: https://virtualexpo.gov.tm/tm/index.html

Визуальная навигация предлагает совершить 3D тур по залам Торгово-промышленной палаты, где расположились стенды участников смотра.

Каждый стенд сопровождает – видеоролик, информационный буклет и визитная карточка экспонентов (на туркменском, английском и русском языках). По традиции организатором выставочного проекта выступает Торгово-промышленная палата в партнёрстве с министерствами, ведомствами и частными предприятиями Туркменистана.

Целью смотра является демонстрация производственного и промышленного потенциала, привлечение инвесторов, расширение возможностей внутренней и внешней торговли, а также расширение сотрудничества и установление деловых отношений между предпринимателями.

Виртуальная выставка будет доступна в течение месяца.


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