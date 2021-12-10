Пятница, 10 Декабря 2021 18:30

АрмИнфо. Генпрокуратура Армении возбудила 166 уголовных дел за оскорбления в рамках новоиспеченного закона о криминализации тяжких оскорблений. Согласно сообщению ведомства, обвинения предъявлены 14 лицам.

В Генпрокуратуре напомнили, что поправки в закон вступил в силу 30 августа, и предполагает уголовную ответственность за нецензурную брань или оскорбление в иной крайне непристойной форме лица или материалов, содержащих их.

Сообщается, что с момента вступления в силу закона по 1 декабря текущего года включительно, было зафиксировано 247 случаев совершения деяния, предусмотренного ст. 137.1 УК РА.

Отмечается, что 56 из них касаются оскорблений в адрес представителей государственной власти, 5 - лиц, занимающихся

политической деятельностью, 186 - иных лиц.

"По 71 случаям было принято решение отказать в возбуждении уголовного дела ввиду отсутствия состава преступления. Всего возбуждено 166 уголовных дел по статье 137.1 Уголовного кодекса РА, из которых 154 находятся на стадии расследования, а 5 уголовных дел направлены в суд с обвинительными заключениями, и находятся на стадии судебного разбирательства. В целом по уголовным делам по статье 137.1 УК РА 14 человек были привлечены к уголовной ответственности", - отметили в Генпрокуратуре РА.

Напомним, что 30 июля правящая сила "Гражданский договор" приняла скандальный закон о криминализации нецензурной брани. В Уголовный кодекс была добавлена новая статья (137.1), которая озаглавлена как "Тяжкое оскорбление".

Нанесение лицу тяжкого оскорбления, то есть нецензурная брань или оскорбление его достоинства иным крайне неприличным способом, согласно законопроекту, может наказываться штрафом в размере от 100 тысяч до 0,5 млн драмов. Если брань была публичной, либо была высказана в Интернете, либо была обусловлена общественной деятельностью лица, штраф составляет от 0,5 млн до 1 млн драмов. А если это происходило в отношении одного и того же лица и периодически, то в качестве наказания установлен штраф в размере 1-3 млн драмов или арест на срок от одного до трех месяцев. Публичная деятельность в данном случае - это журналистская, публицистическая деятельность, выполнение служебных обязанностей, государственная служба, общественная или политическая деятельность. То есть, наказание будет более суровым, если оскорбление будет высказано в адрес политика, журналиста или государственного служащего