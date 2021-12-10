Пятница, 10 Декабря 2021 18:28

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 13 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 жилые дома 15, 19, 21/3, 38/1, 40 на улице Пушкина, 30, 32 на улице Абовяна, 5 на улице Теряна, 19, 19/8, 21, 45/1, 47/1, 49 на пр. Комитаса, жилые дома 127, 127/1, 129, 129/2, 129/3, 131 на улице Саркавага, 21, 21/1, 21/2 на улице В.Папазяна, собственные дома 17/5-19/6 на пр. Комитаса, собственные дома 1-56 на 14-ой улице, 1-60 на 15-ой улице в кв. ‘Канакер” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 18-65 на улице Торомоняна, 1-52 на улице Крылова, 9-76 на улице Сасунци Давида, жилые дома 296, 302 на пр. Аршакуняца, собственные дома на пр. Аршакуняца, собственные дома на улице Ширака, жилые дома 13, 15, 20, 22, 41 на улице Манандяна, жилой дом 9 на улице Ехбайрутяна, собственные дома на улице Араратяна, жилые дома 9а, 11, 11а на улице 9 Мая, жилые дома 13, 13а, 13б, 15 на улице Г.Нжде, жилые дома 8, 8/1, 10, 10а, 12, 16, 18 на улице Фрунзе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично квартал ‘Киликия”, жилые дома квартала ‘Киликия” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично квартал ‘Ной”, частично улицы Ленинградяна, Х.Хачатряна, Асмика, Вштуни, Акобяна, Шинарарнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Норамарг и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-15:00 частично село Аревабуйр и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-16:30 села Мргануш, Гетазат, Абовян, Вардашен, частично села Аревшат, Ланджазат, Дехдзут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Спандаряна, Хачатряна, Мясникяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

13:00-15:00 частично село Овташат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично улицы Арсенян, Нарекаци, Шаумяна, Андраника, Микояна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

10։00:16։00 жилые дома 10, 12, 14, 16, 17, 23 в 4-ом квартале, ресторан “Муш” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Чаренцаван; улицы Гая, Ханджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11։00-17։00 квартал “Зонал-каян” в городе Абовян; частично частные дома Дзорахбюра; частично села Гегашен, Гарни, Котайк и Атис;

в Гегаркуникской области:

14։00–17։00 общины Еранос, Вардадзор, Цаккар, Дзорагюх, Личк, Цовасар, Неркин Геташен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ГЭС “Шохага”;

в Ширакской области:

12:00-13:00 села Лусаовит, Акнахбюр, Ачаджур, Лусадзор, Хаштарак, ресторанный комплекс Иджевана “Маисян Камурдж”, станция автотехобслуживания, станции сотовых операторов ‘ВЕОН Армения”, ‘Виваселл-МТС”, “Юком”, прилегающие производственные абоненты и абоненты (не являющиеся жильцами).