Пятница, 10 Декабря 2021 18:28

АрмИнфо. При поддержке Евросоюза в Армении будет действовать сильная коалиция по защите прав людей с ограниченными возможностями.

Согласно сообщению, поступившему в АрмИнфо, сегодня, 10 декабря, в Международный день прав человека, состоялся официальный запуск финансируемой ЕС программы "На пути к инклюзивной Армении". Европейский союз выделил грант в размере 299 920 евро на создание и укрепление Коалиции по защите прав людей с ограниченными возможностями в Армении.

"Обеспечение равных прав и равных возможностей для всех - выбор всего общества. Каждый должен чувствовать себя частью страны, сообщества и семьи, без стереотипов и жалости. Это вопрос достоинства", - сказала представитель Делегации Европейского союза в Армении в своем приветственном слове при запуске проекта.

Проект реализует Центром защиты прав женщин с ограниченными возможностями "Агат" - неправительственной организацией в лице Коалиции за инклюзивные правовые реформы. Программа рассчитана на два года?

Коалиция за инклюзивные правовые реформы - неформальное объединение организаций и частных лиц, занимающихся защитой прав людей с ограниченными возможностями, созданное в 2017 году по инициативе общественной организации "Агат". В коалицию входят 15 организаций и 5 физических лиц, занимающихся правами людей с ограниченными возможностями.