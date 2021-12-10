Пятница, 10 Декабря 2021 18:27

АрмИнфо.Спустя более года после развязанной Азербайджаном против Арцаха широкомасштабной агрессии, в республике остается множество нерешенных вопросов. Об этом 10 декабря на пресс-конференции, приуроченной 30-летию провозглашения независимости НКР, в Ереване заявил госминистр Арцаха Артак Бегларян.

По его словам, проблемы как гуманитарного, экономического, демографического характера, так и связаны с вопросами безопасности и много другого.

"Сейчас, у нас есть достаточно ощутимые успехи по вопросу преодоления последствий войны. Благодаря присутствию Армии обороны Арцаха и российских миротворческих сил нам удалось обеспечить среду безопасности с глобальной точки зрения, не считая периодических инцидентов, которые уносят жизни людей. Но, то, что нет широкомасштабных боевых действий уже само по себе успех", - сказал Бегларян, при этом подчеркнув необходимость осуществления ряда мер со стороны Армении, всего армянства, международного сообщества для обеспечения гарантий по долгосрочной безопасности.

По словам, госминистра Арцаха, несмотря на неопределенность и наличие вопросов безопасности, в республики зафиксированы успехи с демографической точки зрения. "То, что в Арцахе сейчас проживает порядка 120 тысяч жителей, само по себе показательно, особенно в сегодняшних условиях", - сказала он, при этом сообщив о реализации серьезных гуманитарных проектов в республике.

Вместе с тем, Бегларян убежден, что для обеспечения безопасности в долгосрочной перспективе, необходимо всеобъемлющее урегулирование нагорно-карабахского конфликта мирными средствами, при признании основополагающих прав жителей Арцаха, в том числе, и права на самоопределение, международного признания Республики Арцах и деоккупации ее территорий.

"Полагаю, что это те красные линии, должны быть ориентиром для Арцаха и всего армянства при урегулировании азербайджано-карабахского конфликта. Учитывая деструктивную позицию Азербайджана, очевидно, что ждать скорейшего урегулирования конфликта не приходиться. Исходя из этого, до полного урегулирования конфликта, мы склонны считать, что международное присутствие, в том числе и миротворцев должно быть бессрочным", - сказал он.