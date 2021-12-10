Пятница, 10 Декабря 2021 18:26

АрмИнфо.Депутаты оппозиционной фракции "Айастан" экс-мэр Мегри Мхитар Закарян, бывший директор медицинского центра "Измирлян" Армен Чарчян и экс-глава общины Сисиан Артур Саркисян освобождены из- под стражи.

Немногим ранее Мхитар Закарян и Артур Саркисян были освобождены из УИУ "Вардашен". А экс-руководитель МЦ "Измирлян", профессор и ныне депутат фракции "Айастан" Армен Чарчян был освобожден прямо из зала заседания суда после того, как суд общей юрисдикции города Ереван под председательством судьи Ваге Мисакяна, удовлетворил ходатайство адвокатов Чарчяна. Чарчян освобожден под подписку о невыезде.

Накануне сообщалось, что Конституционный суд Армении вынес решение на основе обращения оппозиционного блока "Айастан", касающегося депутатской неприкосновенности. "Конституционный суд буквально зафиксировал, что лицо, не имеющее статус депутата и лишенное свободы, с момента приобретения депутатского статуса не может оставаться под арестом", - написал на своей странице в соцсети Facebook депутат одноименной фракции, адвокат Арам Вардеванян, подчеркнув, что депутатов фракции несколько месяцев незаконно содержали под стражей. "Теперь же, в соответствии с решением, их должны немедленно освободить", - отметил он.

Напомним, что депутаты оппозиционной фракции "Айастан", несмотря на то что взяли депутатский мандат, на протяжении нескольких месяцев были взяты под стражу. Чарчян и Саркисян даже успели присутствовать на заседаниях законодательного органа, но потом были повторно арестованы.

Армену Чарчяну 18 июня было предъявлено обвинение по статье 54.2 Уголовного кодекса РА - дача взятки избирателям, нарушению запрета на благотворительность во время выборов или воспрепятствованию свободному волеизъявлению избирателя.

Мхитар Закарян и мэр Гориса Аруш Арушанян обвиняются по нескольким статьям Уголовного кодекса. В частности, бывшему мэру Мегри предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и в служебном подлоге по части 2 статьи 308 и части 1 статьи 314 Уголовного кодекса РА.

Экс-мэр Сисиана Артур Саркисян обвиняется по признакам части 2 статьи 308 (злоупотребление должностными полномочиями) и части 1 статьи 314 Уголовного кодекса Армении статьи (внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений или записей, подделка, подчистка или внесение иных числовых записей или изменений, а также составление или выдача ложных документов в корыстных целях, или из иных личных побуждений, или исходя из групповых интересов).